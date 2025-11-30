Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Intraday Currencies Performance - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 350
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простая обсерватория отдельных валют.
Вы можете выбрать цвет линии, ширину линии и размер шрифта.
Начало дня по умолчанию 00:00, но вы можете изменить часы и минуты, с которых начинается день.
Если евро +1%, а доллар -0,50%, то кросс EURUSD равен 1,50% (1-(-0,50%), как и все остальные кроссы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48524
Ищет High Low на основе фитиля или тела в видимых барах графикаDetermine Broker's Daylight (DST) schedule
Скрипт определяет, следует ли ваш брокер американскому, британскому или австралийскому дневному графику (DST).
Эта библиотека является обновленной версией библиотеки ErrorDescription.mqh, опубликованной MetaQuotes, с некоторыми включенными функциями.CVD (Cumulative Volume Delta)
Легкий CVD (Cumulative Volume Delta) для MT5 - на основе M1, показывает давление на покупку/продажу в виде свечей с возможностью сброса.