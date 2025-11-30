CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Intraday Currencies Performance - индикатор для MetaTrader 5

Pueblo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
350
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Простая обсерватория отдельных валют.

Вы можете выбрать цвет линии, ширину линии и размер шрифта.

Начало дня по умолчанию 00:00, но вы можете изменить часы и минуты, с которых начинается день.

Если евро +1%, а доллар -0,50%, то кросс EURUSD равен 1,50% (1-(-0,50%), как и все остальные кроссы.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48524

    Wick or Body High Low Wick or Body High Low

    Ищет High Low на основе фитиля или тела в видимых барах графика

    Determine Broker's Daylight (DST) schedule Determine Broker's Daylight (DST) schedule

    Скрипт определяет, следует ли ваш брокер американскому, британскому или австралийскому дневному графику (DST).

    ErrorDescription - Обновленная библиотека ErrorDescription - Обновленная библиотека

    Эта библиотека является обновленной версией библиотеки ErrorDescription.mqh, опубликованной MetaQuotes, с некоторыми включенными функциями.

    CVD (Cumulative Volume Delta) CVD (Cumulative Volume Delta)

    Легкий CVD (Cumulative Volume Delta) для MT5 - на основе M1, показывает давление на покупку/продажу в виде свечей с возможностью сброса.