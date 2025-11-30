



Простая обсерватория отдельных валют.

Вы можете выбрать цвет линии, ширину линии и размер шрифта.

Начало дня по умолчанию 00:00, но вы можете изменить часы и минуты, с которых начинается день.

Если евро +1%, а доллар -0,50%, то кросс EURUSD равен 1,50% (1-(-0,50%), как и все остальные кроссы.