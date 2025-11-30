CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Intraday Currencies Performance - Indikator für den MetaTrader 5

Pueblo | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
19
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Eine einfache Beobachtungsstelle für einzelne Währungen.

Sie können Linienfarbe, Linienbreite und Schriftgröße wählen.

Der Tagesbeginn ist standardmäßig 00:00, aber Sie können die Stunden und Minuten ändern, ab denen der Tag beginnen soll.

Wenn der EUR +1 % und der USD -0,50 % beträgt, dann ist das EURUSD-Kreuz 1,50 % (1-(-0,50 %), und alle anderen Kreuze ebenfalls.

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48524

    PACF_ACF PACF_ACF

    Das Skript berechnet die Autokorrelations- und partiellen Autokorrelationsfunktionen und zeigt sie in einem Diagramm an

    Wick or Body High Low Wick or Body High Low

    Sucht nach Docht oder Body-basierten Hoch-Tiefs in sichtbaren Balken des Charts

    Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

    Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

    Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

    Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.