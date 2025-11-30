und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Intraday Currencies Performance - Indikator für den MetaTrader 5
Eine einfache Beobachtungsstelle für einzelne Währungen.
Sie können Linienfarbe, Linienbreite und Schriftgröße wählen.
Der Tagesbeginn ist standardmäßig 00:00, aber Sie können die Stunden und Minuten ändern, ab denen der Tag beginnen soll.
Wenn der EUR +1 % und der USD -0,50 % beträgt, dann ist das EURUSD-Kreuz 1,50 % (1-(-0,50 %), und alle anderen Kreuze ebenfalls.
