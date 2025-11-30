CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Intraday Currencies Performance - indicatore per MetaTrader 5

Pueblo | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(7)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance


Un semplice osservatorio delle singole valute.

È possibile scegliere il colore della linea, la larghezza della linea e la dimensione del carattere.

L'inizio giornaliero è predefinito alle 00:00, ma è possibile modificare le ore e i minuti da cui iniziare la giornata.

Se l'EUR è +1% e l'USD -0,50%, il cross EURUSD è 1,50% (1-(-0,50%), e così tutti gli altri cross.

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48524

    PACF_ACF PACF_ACF

    Lo script calcola le funzioni di autocorrelazione e di autocorrelazione parziale e le visualizza su un grafico

    Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed

    Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento nel colore della candela formata dall'indicatore Candles_Smoothed.

    BullsBearsEyes BullsBearsEyes

    The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).