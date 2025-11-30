



Un semplice osservatorio delle singole valute.

È possibile scegliere il colore della linea, la larghezza della linea e la dimensione del carattere.

L'inizio giornaliero è predefinito alle 00:00, ma è possibile modificare le ore e i minuti da cui iniziare la giornata.

Se l'EUR è +1% e l'USD -0,50%, il cross EURUSD è 1,50% (1-(-0,50%), e così tutti gli altri cross.