Intraday Currencies Performance - indicatore per MetaTrader 5
Un semplice osservatorio delle singole valute.
È possibile scegliere il colore della linea, la larghezza della linea e la dimensione del carattere.
L'inizio giornaliero è predefinito alle 00:00, ma è possibile modificare le ore e i minuti da cui iniziare la giornata.
Se l'EUR è +1% e l'USD -0,50%, il cross EURUSD è 1,50% (1-(-0,50%), e così tutti gli altri cross.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48524
