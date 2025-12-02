CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CVD (Cumulative Volume Delta) - indicador para MetaTrader 5

Salman Soltaniyan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
170
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador CVD leve e de código aberto para o MetaTrader 5. Ele visualiza a pressão líquida de compra e venda como velas CVD em uma janela separada - um início simples para a análise de volume e fluxo de ordens.

O que ele faz

  • Calcula e plota o CVD em seu gráfico usando dados M1 (versão gratuita)
  • Redefinição opcional nos limites do período de tempo (ou nunca redefinir)
  • Funciona em qualquer símbolo e período de tempo

Como é calculado (versão gratuita)

  • Para cada candle M1: direção = sinal (fechar - abrir)
  • Volume delta = direção × tick_volume
  • CVD = soma cumulativa dos deltas de volume
  • Representado como velas (abertura/fechamento = CVD anterior/atual)

Entradas

  • InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): período de tempo para redefinir o CVD (por exemplo, H1, D1)
  • InpNoReset (bool): definido como verdadeiro para nunca reiniciar

Instalar

  1. Copie CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 para: MQL5/Indicators
  2. Compilar no MetaEditor (F7) ou reiniciar o MetaTrader 5
  3. Anexar a partir do Navigator → Indicators

Dicas e solução de problemas

  • Na primeira execução, pode ser necessário que o MT5 baixe o histórico do M1. Seja paciente; a rolagem do gráfico ou a alteração do período de tempo pode ajudar o MT5 a obter dados.
  • Se o CVD não for atualizado, certifique-se de que seu símbolo/timeframe tenha o histórico M1 disponível.
  • No caso de terminais lentos, tente símbolos menos movimentados ou menos gráficos abertos.



CVD

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65527

Negociador ONNX Negociador ONNX

Um exemplo de um bot com um modelo de aprendizado de máquina incorporado que é treinado em python e salvo no formato ONNX.

Intraday Currencies Performance Intraday Currencies Performance

Um observatório simples de moedas individuais.

Teclado Teclado

Trabalhar com dados do teclado

Class For Working With Databases In A Simplified Manner Class For Working With Databases In A Simplified Manner

easydatabase