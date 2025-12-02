Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CVD (Cumulative Volume Delta) - indicador para MetaTrader 5
Indicador CVD leve e de código aberto para o MetaTrader 5. Ele visualiza a pressão líquida de compra e venda como velas CVD em uma janela separada - um início simples para a análise de volume e fluxo de ordens.
O que ele faz
- Calcula e plota o CVD em seu gráfico usando dados M1 (versão gratuita)
- Redefinição opcional nos limites do período de tempo (ou nunca redefinir)
- Funciona em qualquer símbolo e período de tempo
Como é calculado (versão gratuita)
- Para cada candle M1: direção = sinal (fechar - abrir)
- Volume delta = direção × tick_volume
- CVD = soma cumulativa dos deltas de volume
- Representado como velas (abertura/fechamento = CVD anterior/atual)
Entradas
- InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): período de tempo para redefinir o CVD (por exemplo, H1, D1)
- InpNoReset (bool): definido como verdadeiro para nunca reiniciar
Instalar
- Copie CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 para: MQL5/Indicators
- Compilar no MetaEditor (F7) ou reiniciar o MetaTrader 5
- Anexar a partir do Navigator → Indicators
Dicas e solução de problemas
- Na primeira execução, pode ser necessário que o MT5 baixe o histórico do M1. Seja paciente; a rolagem do gráfico ou a alteração do período de tempo pode ajudar o MT5 a obter dados.
- Se o CVD não for atualizado, certifique-se de que seu símbolo/timeframe tenha o histórico M1 disponível.
- No caso de terminais lentos, tente símbolos menos movimentados ou menos gráficos abertos.
