Indicador CVD leve e de código aberto para o MetaTrader 5. Ele visualiza a pressão líquida de compra e venda como velas CVD em uma janela separada - um início simples para a análise de volume e fluxo de ordens.

O que ele faz

Calcula e plota o CVD em seu gráfico usando dados M1 (versão gratuita)

Redefinição opcional nos limites do período de tempo (ou nunca redefinir)

Funciona em qualquer símbolo e período de tempo

Como é calculado (versão gratuita)

Para cada candle M1: direção = sinal (fechar - abrir)

Volume delta = direção × tick_volume

CVD = soma cumulativa dos deltas de volume

Representado como velas (abertura/fechamento = CVD anterior/atual)

Entradas

InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): período de tempo para redefinir o CVD (por exemplo, H1, D1)

InpNoReset (bool): definido como verdadeiro para nunca reiniciar

Instalar

Copie CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 para: MQL5/Indicators Compilar no MetaEditor (F7) ou reiniciar o MetaTrader 5 Anexar a partir do Navigator → Indicators

Dicas e solução de problemas

Na primeira execução, pode ser necessário que o MT5 baixe o histórico do M1. Seja paciente; a rolagem do gráfico ou a alteração do período de tempo pode ajudar o MT5 a obter dados.

Se o CVD não for atualizado, certifique-se de que seu símbolo/timeframe tenha o histórico M1 disponível.

No caso de terminais lentos, tente símbolos menos movimentados ou menos gráficos abertos.







