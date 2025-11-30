代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Intraday Currencies Performance - MetaTrader 5脚本

Pueblo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
230
等级:
(10)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


一个简单的单个货币观察站。

您可以选择线条颜色、线条宽度和字体大小。

每天的开始时间默认为 00:00，但您可以更改开始时间的小时和分钟。

如果欧元+1%，美元-0.50%，则欧元兑美元交叉盘为 1.50% (1-(-0.50%))，所有其他交叉盘也是 1.50% (1-(-0.50%))。

    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/48524

    PACF_ACF PACF_ACF

    脚本会计算自相关函数和偏自相关函数，并将其显示在图表上

    Wick or Body High Low Wick or Body High Low

    在图表的可见柱形图中搜索基于灯芯或主体的高低点

    ONNX 交易员 ONNX 交易员

    一个带有嵌入式机器学习模型的机器人示例，该模型用 python 进行训练，并以 ONNX 格式保存。

    错误描述 - 更新资料库 错误描述 - 更新资料库

    该库是 MetaQuotes 发布的 ErrorDescription.mqh 库的更新版，其中包含一些功能。