



一个简单的单个货币观察站。

您可以选择线条颜色、线条宽度和字体大小。

每天的开始时间默认为 00:00，但您可以更改开始时间的小时和分钟。

如果欧元+1%，美元-0.50%，则欧元兑美元交叉盘为 1.50% (1-(-0.50%))，所有其他交叉盘也是 1.50% (1-(-0.50%))。