喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Intraday Currencies Performance - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 230
- 等级:
-
- 已发布:
一个简单的单个货币观察站。
您可以选择线条颜色、线条宽度和字体大小。
每天的开始时间默认为 00:00，但您可以更改开始时间的小时和分钟。
如果欧元+1%，美元-0.50%，则欧元兑美元交叉盘为 1.50% (1-(-0.50%))，所有其他交叉盘也是 1.50% (1-(-0.50%))。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48524
