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Keyboard - библиотека для MetaTrader 5
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Библиотека для работы с клавиатурой:
- Данные выбранной раскладки клавиатуры.
- Состояние и обработка нажатых клавиш.
Пример.
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Работа с данными клавиатуры. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Разрешение на полный перехват клавиш. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // Если нажата клавиша, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // выводим нажатую комбинацию ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // выводим состояния клавиш. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // Формируем строку из нажатых клавиш с момента запуска. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // Выводим нажатую клавишу. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Текущий язык клавиатуры. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // Текущая страна клавиатуры. "\n----------------\n" + Str); // Выводим строку из нажатых клавиш с момента запуска. } }
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