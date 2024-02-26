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Keyboard - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\fxsaber\Keyboard\
LanguageID.mqh (13.53 KB) просмотр
KeyCode.mqh (14.23 KB) просмотр
KeyState.mqh (6.15 KB) просмотр
Keyboard.mqh (22.43 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
Keyboard_Example.mq5 (2.63 KB) просмотр
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Библиотека для работы с клавиатурой:

  • Данные выбранной раскладки клавиатуры.
  • Состояние и обработка нажатых клавиш.

Пример.

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Работа с данными клавиатуры.

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Разрешение на полный перехват клавиш.
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // Если нажата клавиша,
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // выводим нажатую комбинацию
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // выводим состояния клавиш.

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // Формируем строку из нажатых клавиш с момента запуска.
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // Выводим нажатую клавишу.
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Текущий язык клавиатуры.
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // Текущая страна клавиатуры.
            "\n----------------\n" + Str);                   // Выводим строку из нажатых клавиш с момента запуска.
  }
}

Пример работы библиотеки.

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