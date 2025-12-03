코드베이스섹션
키보드 - MetaTrader 5용 라이브러리

fxsaber
\MQL5\Include\fxsaber\Keyboard\
LanguageID.mqh (13.53 KB) 조회
KeyCode.mqh (14.23 KB) 조회
KeyState.mqh (6.15 KB) 조회
Keyboard.mqh (22.43 KB) 조회
\MQL5\Experts\
Keyboard_Example.mq5 (2.63 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드
키보드 조작을 위한 라이브러리:

  • 선택한 키보드 레이아웃의 데이터입니다.
  • 누른 키의 상태 및 처리.

예:

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // 키보드 데이터로 작업하기.

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // 전체 키 가로채기를 허용합니다.
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // 키를 누른 경우,
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // 누른 조합 표시
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // 키 상태를 출력합니다.

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // 시작 이후 누른 키의 문자열을 형성합니다.
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // 누른 키를 출력합니다.
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // 현재 키보드 언어.
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // 현재 키보드 국가.
            "\n----------------\n" + Str);                   // 시작 이후 누른 키 문자열을 출력합니다.
  }
}

라이브러리 운영의 예입니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48393

볼린저 채널 가격 볼린저 채널 가격

이 표시기는 이동 평균을 기준으로 볼린저 밴드와 가격 막대의 투영을 별도의 창에 그립니다.

통계 함수 statistics.mqh 통계 함수 statistics.mqh

평균, 분산, 스쾌도, 초과, 공분산, 상관관계 등을 계산하는 통계 함수가 포함된 라이브러리입니다.

Class For Working With Databases In A Simplified Manner Class For Working With Databases In A Simplified Manner

이지데이터베이스

Objects Description Activator Objects Description Activator

Enables the "Chart Objects Description" for non-programmers. For any open chart window.