거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
키보드 조작을 위한 라이브러리:
- 선택한 키보드 레이아웃의 데이터입니다.
- 누른 키의 상태 및 처리.
예:
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // 키보드 데이터로 작업하기. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // 전체 키 가로채기를 허용합니다. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // 키를 누른 경우, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // 누른 조합 표시 ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // 키 상태를 출력합니다. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // 시작 이후 누른 키의 문자열을 형성합니다. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // 누른 키를 출력합니다. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // 현재 키보드 언어. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // 현재 키보드 국가. "\n----------------\n" + Str); // 시작 이후 누른 키 문자열을 출력합니다. } }
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48393
볼린저 채널 가격
이 표시기는 이동 평균을 기준으로 볼린저 밴드와 가격 막대의 투영을 별도의 창에 그립니다.통계 함수 statistics.mqh
평균, 분산, 스쾌도, 초과, 공분산, 상관관계 등을 계산하는 통계 함수가 포함된 라이브러리입니다.
Class For Working With Databases In A Simplified Manner
이지데이터베이스Objects Description Activator
Enables the "Chart Objects Description" for non-programmers. For any open chart window.