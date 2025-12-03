Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
Clavier - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 16
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Bibliothèque pour l'utilisation du clavier :
- Données de la disposition de clavier sélectionnée.
- État et traitement des touches enfoncées.
Exemple :
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Travailler avec les données du clavier. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Autoriser l'interception complète des clés. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // Si la touche est enfoncée, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // affiche la combinaison pressée ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // sortir les états des clés. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // Forme une chaîne de touches enfoncées depuis le démarrage. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // Sortie de la touche pressée. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Langue actuelle du clavier. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // Pays du clavier actuel. "\n----------------\n" + Str); // Édition d'une chaîne de touches pressées depuis le démarrage. } }
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48393
Prix sur le canal de Bollinger
L'indicateur dessine les bandes de Bolinger par rapport à la moyenne mobile et la projection des barres de prix dans une fenêtre séparée.Fonctions statistiques statistics.mqh
Une bibliothèque qui contient des fonctions statistiques telles que le calcul de la moyenne, de la variance, de l'asymétrie, de l'excès, de la covariance, de la corrélation, etc.
Class For Working With Databases In A Simplified Manner
easydatabaseMA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).