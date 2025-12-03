CodeBaseSections
Bibliothèque

Clavier - bibliothèque pour MetaTrader 5

French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
\MQL5\Include\fxsaber\Keyboard\
LanguageID.mqh (13.53 KB) afficher
KeyCode.mqh (14.23 KB) afficher
KeyState.mqh (6.15 KB) afficher
Keyboard.mqh (22.43 KB) afficher
\MQL5\Experts\
Keyboard_Example.mq5 (2.63 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
Bibliothèque pour l'utilisation du clavier :

  • Données de la disposition de clavier sélectionnée.
  • État et traitement des touches enfoncées.

Exemple :

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Travailler avec les données du clavier.

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Autoriser l'interception complète des clés.
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // Si la touche est enfoncée,
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // affiche la combinaison pressée
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // sortir les états des clés.

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // Forme une chaîne de touches enfoncées depuis le démarrage.
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // Sortie de la touche pressée.
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Langue actuelle du clavier.
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // Pays du clavier actuel.
            "\n----------------\n" + Str);                   // Édition d'une chaîne de touches pressées depuis le démarrage.
  }
}

Un exemple de fonctionnement d'une bibliothèque.

