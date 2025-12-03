Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Tastatur - Bibliothek für den MetaTrader 5
Bibliothek für die Tastaturbedienung:
- Daten des gewählten Tastaturlayouts.
- Status und Verarbeitung der gedrückten Tasten.
Beispiel.
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Arbeiten mit Tastaturdaten. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Vollständiges Abfangen von Schlüsseln zulassen. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // Wenn die Taste gedrückt wird, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // Anzeige der gedrückten Kombination ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // Ausgabe der Schlüsselzustände. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // Bilden Sie eine Zeichenfolge der seit dem Start gedrückten Tasten. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // Ausgabe der gedrückten Taste. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Aktuelle Tastatursprache. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // Aktuelles Land der Tastatur. "\n----------------\n" + Str); // Ausgabe einer Zeichenfolge der seit dem Start gedrückten Tasten. } }
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48393
