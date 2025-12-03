Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Klavye - MetaTrader 5 için kütüphane
Klavye işlemi için kütüphane:
- Seçilen klavye düzeninin verileri.
- Basılan tuşların durumu ve işlenmesi.
Örnek.
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Klavye verileriyle çalışma. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Tam anahtar müdahalesine izin ver. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // Tuşa basılırsa, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // basılan kombinasyonu görüntüler ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // anahtar durumlarının çıktısını alın. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // Başlangıçtan bu yana basılan tuşların bir dizesini oluşturur. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // Basılan tuşun çıktısını alın. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Geçerli klavye dili. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // Geçerli klavye ülkesi. "\n----------------\n" + Str); // Başlangıçtan bu yana basılan tuşların bir dizesini çıkarır. } }
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48393
