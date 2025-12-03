Kod TabanıBölümler
Kütüphaneler

Klavye - MetaTrader 5 için kütüphane

\MQL5\Include\fxsaber\Keyboard\
LanguageID.mqh (13.53 KB) görüntüle
KeyCode.mqh (14.23 KB) görüntüle
KeyState.mqh (6.15 KB) görüntüle
Keyboard.mqh (22.43 KB) görüntüle
\MQL5\Experts\
Keyboard_Example.mq5 (2.63 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
Klavye işlemi için kütüphane:

  • Seçilen klavye düzeninin verileri.
  • Basılan tuşların durumu ve işlenmesi.

Örnek.

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Klavye verileriyle çalışma.

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Tam anahtar müdahalesine izin ver.
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // Tuşa basılırsa,
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // basılan kombinasyonu görüntüler
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // anahtar durumlarının çıktısını alın.

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // Başlangıçtan bu yana basılan tuşların bir dizesini oluşturur.
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // Basılan tuşun çıktısını alın.
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Geçerli klavye dili.
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // Geçerli klavye ülkesi.
            "\n----------------\n" + Str);                   // Başlangıçtan bu yana basılan tuşların bir dizesini çıkarır.
  }
}

Bir kütüphane çalışması örneği.

Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48393

