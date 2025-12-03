Gösterge, hareketli ortalamaya ve fiyat çubuklarının projeksiyonuna göre Bolinger Bantlarını ayrı bir pencerede çizer.

Ortalama, varyans, çarpıklık, fazlalık, kovaryans, korelasyon vb. hesaplama gibi istatistiksel fonksiyonları içeren bir kütüphane.