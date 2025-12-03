Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Tastiera - libreria per MetaTrader 5
Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance
Libreria per il funzionamento della tastiera:
- Dati del layout di tastiera selezionato.
- Stato ed elaborazione dei tasti premuti.
Esempio.
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Lavorare con i dati della tastiera. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Consentire l'intercettazione completa delle chiavi. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // Se il tasto viene premuto, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // visualizzare la combinazione premuta ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // produrre gli stati dei tasti. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // Forma una stringa di tasti premuti dall'avvio. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // Emissione del tasto premuto. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Lingua attuale della tastiera. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // Paese della tastiera attuale. "\n----------------\n" + Str); // Emette una stringa di tasti premuti dall'avvio. } }
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48393
