Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Comércio aberto - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 95
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Essa função executa a lógica principal para iniciar uma negociação.
- Calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário.
- Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com detalhes essenciais, como símbolo, volume, tipo de ordem, slippage, comentário, número mágico etc.
- Invoca a função OrderSend para enviar a solicitação de negociação e obter o resultado.
Função SetTypeFillingBySymbol:
- Essa função determina o tipo de atendimento da ordem (Preencher ou Cancelar, Imediato ou Cancelar ou Retornar) de acordo com a política de atendimento do símbolo.
Função GetMinTradeLevel:
- Calcula o nível mínimo de negociação considerando o nível de congelamento e o nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que ele esteja dentro dos limites especificados e retorna o resultado."
Traduzido do espanhol pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/es/code/48110
Os gaps de valor justo são usados no conceito de smart money do ICT quando há um desequilíbrio de 1 ponto ou mais entre a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle em alta e a mínima do primeiro candle e a máxima do terceiro candle em baixaFrog Jump
Castiçais Hides Alone
Indicador moderno que exibe suas estatísticas diárias de negociação diretamente no gráfico do MT5. Acompanhe seu desempenho de negociação com um belo painel de design plano que mostra os lotes negociados, o número de ordens e o lucro/perda de cada dia.Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV
Exporta estatísticas abrangentes de negociação para um arquivo CSV.