공정가치 갭은 강세의 경우 1번째 캔들 고점과 3번째 캔들 저점, 약세의 경우 1번째 캔들 저점과 3번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.

엘더 임펄스 시스템에 따라 막대 색상이 지정된 MACD 히스토그램.