이 함수는 거래를 시작하기 위한 주요 로직을 실행합니다.
- 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다.
- 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등과 같은 필수 세부 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다.
- OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 가져옵니다.
SetTypeFillingBy심볼 함수:
- 이 함수는 심볼의 주문 처리 정책에 따라 주문 처리 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반품)을 결정합니다.
GetMinTradeLevel 함수:
- 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 고려하여 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 지정된 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다."
MetaQuotes Ltd에서 스패인어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/es/code/48110
Fair Value Gap
공정가치 갭은 강세의 경우 1번째 캔들 고점과 3번째 캔들 저점, 약세의 경우 1번째 캔들 저점과 3번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.MACD 엘더 임펄스 맥스
엘더 임펄스 시스템에 따라 막대 색상이 지정된 MACD 히스토그램.