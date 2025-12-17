CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Открытая торговля - скрипт для MetaTrader 5

Manuel Gonzales | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
194
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эта функция выполняет основную логику для инициирования сделки.

  • Она рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем.
  • Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest), содержащий такие важные данные, как символ, объем, тип ордера, проскальзывание, комментарий, магическое число и т. д.
  • Вызывает функцию OrderSend для отправки торгового запроса и получения результата.


Функция SetTypeFillingBySymbol:

  • Эта функция определяет тип исполнения ордера (заполнение или отмена, немедленное исполнение, отмена или возврат) в соответствии с политикой исполнения символа.


Функция GetMinTradeLevel:

  • Рассчитывает минимальный уровень торговли с учетом уровня заморозки и уровня стопа символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в заданных пределах, и возвращает результат."

    Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/48110

    Fair Value Gap Fair Value Gap

    Гэпы справедливой стоимости используются в концепции умных денег ICT, когда существует дисбаланс в 1 пункт или более между максимумом 1-й свечи и минимумом 3-й свечи в бычьем случае и минимумом 1-й свечи и максимумом 3-й свечи в медвежьем случае.

    Frog Jump Frog Jump

    Скрывает одинокие подсвечники

    Daily Lot Statistics Daily Lot Statistics

    Современный индикатор, отображающий ежедневную торговую статистику прямо на графике MT5. Отслеживайте свои торговые показатели с помощью красивой панели с плоским дизайном, на которой отображаются лоты, количество ордеров и прибыль/убыток за каждый день.

    Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV

    Экспорт комплексной торговой статистики в файл CSV.