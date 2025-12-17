Ставь лайки и следи за новостями
Открытая торговля - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 194
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эта функция выполняет основную логику для инициирования сделки.
- Она рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем.
- Подготавливает торговый запрос (MqlTradeRequest), содержащий такие важные данные, как символ, объем, тип ордера, проскальзывание, комментарий, магическое число и т. д.
- Вызывает функцию OrderSend для отправки торгового запроса и получения результата.
Функция SetTypeFillingBySymbol:
- Эта функция определяет тип исполнения ордера (заполнение или отмена, немедленное исполнение, отмена или возврат) в соответствии с политикой исполнения символа.
Функция GetMinTradeLevel:
- Рассчитывает минимальный уровень торговли с учетом уровня заморозки и уровня стопа символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы убедиться, что он находится в заданных пределах, и возвращает результат."
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/48110
