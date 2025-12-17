Les écarts de juste valeur sont utilisés dans le concept d'argent intelligent d'ICT lorsqu'il y a un déséquilibre de 1 point ou plus entre le haut de la première bougie et le bas de la troisième bougie en cas de hausse et entre le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie en cas de baisse.

Histogramme MACD avec coloration des barres selon le système d'impulsion Elder.