Cette fonction exécute la logique principale pour initier une transaction.
- Elle calcule le cours d'ouverture, les niveaux de prise de profit et de perte stop sur la base des informations relatives au symbole et des paramètres fournis par l'utilisateur.
- Elle prépare une demande de transaction (MqlTradeRequest) avec des détails essentiels tels que le symbole, le volume, le type d'ordre, le slippage, le commentaire, le numéro magique, etc.
- Invoque la fonction OrderSend pour envoyer la demande de transaction et obtenir le résultat.
Fonction SetTypeFillingBySymbol :
- Cette fonction détermine le type d'exécution de l'ordre (Exécution ou Annulation, Immédiat ou Annulation ou Retour) en fonction de la politique d'exécution du symbole.
Fonction GetMinTradeLevel :
- Calcule le niveau minimum de transaction en tenant compte du niveau de gel et du niveau de stop du symbole. Ajuste le niveau minimum pour s'assurer qu'il se situe dans les limites spécifiées et renvoie le résultat."
Traduit de l’espagnol par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/es/code/48110
