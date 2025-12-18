Participe de nossa página de fãs
Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV
O relatório agrupa por número mágico e moeda, o que é especialmente útil ao testar vários EAs ou estratégias em uma única conta.
- P&L total - Incluindo lucro, swap e comissão
- Win Rate % - Porcentagem de negociações vencedoras
- Tamanho da posição líquida - Posição líquida atual do histórico
- Exposição atual - Exposição da posição aberta
- Lucro/perda bruto - Totais separados de ganhos/perdas
- Fator de lucro - métrica de risco/recompensa
- Volume total - Tamanho cumulativo do lote
- Inclui automaticamente TODOS os números mágicos (inclusive 0)
- Agrega todos os símbolos por número mágico
- Mostra a lista combinada de símbolos na coluna Symbol para cada mágica
- Exporta tudo para um único arquivo TradingStats.csv
Basta arrastar e soltar em qualquer gráfico - não são necessárias entradas, o relatório será salvo em MQL5/Files/folder
=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...
