Questa funzione esegue la logica principale per l'avvio di un'operazione.

  • Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take profit e di stop loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente.
  • Prepara una richiesta di negoziazione (MqlTradeRequest) con i dettagli essenziali come simbolo, volume, tipo di ordine, slippage, commento, numero magico, ecc.
  • Invoca la funzione OrderSend per inviare la richiesta di compravendita e ottenere il risultato.


Funzione SetTypeFillingBySymbol:

  • Questa funzione determina il tipo di evasione dell'ordine (riempimento o annullamento, immediato o annullamento o restituzione) in base alla politica di evasione del simbolo.


Funzione GetMinTradeLevel:

  • Calcola il livello minimo di negoziazione considerando il livello di blocco e il livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per garantire che rientri nei limiti specificati e restituisce il risultato".

    Tradotto dallo spagnolo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/es/code/48110

