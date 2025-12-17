Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Commercio aperto - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questa funzione esegue la logica principale per l'avvio di un'operazione.
- Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take profit e di stop loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente.
- Prepara una richiesta di negoziazione (MqlTradeRequest) con i dettagli essenziali come simbolo, volume, tipo di ordine, slippage, commento, numero magico, ecc.
- Invoca la funzione OrderSend per inviare la richiesta di compravendita e ottenere il risultato.
Funzione SetTypeFillingBySymbol:
- Questa funzione determina il tipo di evasione dell'ordine (riempimento o annullamento, immediato o annullamento o restituzione) in base alla politica di evasione del simbolo.
Funzione GetMinTradeLevel:
- Calcola il livello minimo di negoziazione considerando il livello di blocco e il livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per garantire che rientri nei limiti specificati e restituisce il risultato".
Tradotto dallo spagnolo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/es/code/48110
I Fair Value Gap sono utilizzati nel concetto di smart money di ICT quando c'è uno squilibrio di 1 punto o più tra il massimo della 1a candela e il minimo della 3a candela in fase rialzista e il minimo della 1a candela e il massimo della 3a candela in fase ribassista.MACD Impulso Anziano Max
Istogramma MACD con colorazione delle barre secondo il sistema di impulsi Elder.
The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).