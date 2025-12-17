代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

公开贸易 - MetaTrader 5脚本

Manuel Gonzales | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
156
等级:
(6)
已发布:
OpenTrade.mq5 (4.61 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该功能执行启动交易的主要逻辑。

  • 它根据用户提供的符号信息和参数计算开仓价、止盈水平和止损。
  • 准备交易请求（MqlTradeRequest），其中包含符号、交易量、订单类型、滑点、评论、神奇数字等基本信息。
  • 调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。


SetTypeFillingBySymbol 函数：

  • 该函数根据符号的履行政策确定订单履行类型（成交或取消、立即或取消或返回）。


GetMinTradeLevel 功能：

  • 计算最低交易价位，同时考虑该符号的冻结价位和止损价位。调整最低水平以确保其在指定范围内，并返回结果"。

    由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
    原代码： https://www.mql5.com/es/code/48110

    Fair Value Gap Fair Value Gap

    在 ICT 的智能资金概念中，公平价值缺口用于看涨时第一根蜡烛的高点和第三根蜡烛的低点之间以及看跌时第一根蜡烛的低点和第三根蜡烛的高点之间出现 1 点或更多的不平衡。

    Frog Jump Frog Jump

    隐藏的独立烛台

    Daily Lot Statistics Daily Lot Statistics

    现代指标，可直接在 MT5 图表上显示每日交易统计数据。通过漂亮的扁平化设计面板显示每天的交易手数、订单数和盈亏情况，跟踪您的交易表现。

    Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV

    将全面的交易统计数据导出到 CSV 文件。