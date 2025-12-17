请观看如何免费下载自动交易
该功能执行启动交易的主要逻辑。
- 它根据用户提供的符号信息和参数计算开仓价、止盈水平和止损。
- 准备交易请求（MqlTradeRequest），其中包含符号、交易量、订单类型、滑点、评论、神奇数字等基本信息。
- 调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。
SetTypeFillingBySymbol 函数：
- 该函数根据符号的履行政策确定订单履行类型（成交或取消、立即或取消或返回）。
GetMinTradeLevel 功能：
- 计算最低交易价位，同时考虑该符号的冻结价位和止损价位。调整最低水平以确保其在指定范围内，并返回结果"。
由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/48110
