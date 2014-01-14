O indicador Heiken-Ashi se parece com um gráfico de velas, porém, há algumas diferenças. Em vez de usar os valores padrão OHLC, as velas são calculados com as seguintes fórmulas:



Close = (Open+High+Low+Close)/4

Open = [Open (previous bar) + Close (previous bar)]/2

High = Max (High,Open,Close)

Low = Min (Low,Open, Close)

em outras palavras, o indicador mostra velas "sintéticas", que são diferentes da forma padrão.

Imagem:



Indicador Heiken-Ashi



A cor das velas de Heiken-Ashi dependem de suas sombras.



A vantagem do gráfico de Heiken-Ashi é que a tendência é determinada de uma forma muito simples, as velas com tendência altista são azuis e as com tendência baixista são vermelhas.

Para uma negociação lucrativa é necessário usá-lo com as velas padrão (fazer análises) e com os outros indicadores.