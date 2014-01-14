Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Camarilla_Full - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2242
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Equação Camarilla construído para todas as barras do gráfico pode ser facilmente usado para analisar o comportamento de um ativo financeiro em relação ao indicador no histórico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/470
