Camarilla_Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 2242
2242
Avaliação: (14)
(14)
Publicado:
Atualizado:
O indicador Equação Camarilla construído para todas as barras do gráfico pode ser facilmente usado para analisar o comportamento de um ativo financeiro em relação ao indicador no histórico.

Camarilla_Full

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/470

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Cálculo do indicador Heiken Ashi padrão utilizando as séries de preço suavizadas.

JFatlSpeed JFatlSpeed

Este indicador exibe a taxa da variação da tendência com uma latência mínima.

Equação Camarilla Equação Camarilla

Sistema de níveis da Equação Camarilla para a barra atual.

X2MA X2MA

Média móvel universal com suavização dupla e a possibilidade de selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis.