Compactação de dados de ticks para armazenamento em um formato compacto, até 3,5 vezes mais compacto do que os arquivos .tcs MQ. E para trabalhar rapidamente com eles, pois leva menos tempo para ler 3 bytes do que 60 bytes da estrutura MqlTick.

O tamanho do arquivo para 2023 com Ask, Bid, time com compressão ZIP adicional de blocos de dados pode ser visto na captura de tela:





Tamanho do arquivo no formato .tcs para 2023:



3,56 vezes a compactação.



Para armazenar ticks, são usadas as diferenças dos preços Ask e Bid em relação ao preço anterior. Frequentemente (até 50...70% de todos os ticks), ela não excede (-8...7) pontos e pode ser registrada com 4 bits. Ask e Bid são combinados em 1 byte.

Mais 1 byte para armazenar a diferença de tempo de 0 a 255 milissegundos (no código até 229, os valores acima de 229 são usados para codificar os ticks que estão além de -8...7 pontos).

Se os preços ou as horas diferirem em valores maiores, eles serão compactados em um número maior de bytes.

Para compactação adicional, você pode aplicar o arquivamento ZIP. O tamanho dos dados é reduzido em até duas vezes.

Como alternativa, pode ser feita a compactação para 3 bytes, com Ask e Bid de -129 a 128 compactados para 8 bits ou 1 byte cada. Mais 1 byte para o tempo, totalizando 3 bytes para a maioria dos ticks.

Às vezes(https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810), se houver mais ticks compactados em 2 bytes do que em 4 bytes, é mais eficiente compactar em 3 bytes. É preciso dar uma olhada nas estatísticas do instrumento.

Você pode mudar a compactação máxima para 3 bytes com o comando:

#define compressTo3Bytes





Elementos de tique para armazenamento em formato compactado



Estão programadas 3 variantes de elementos de tick para armazenamento:

Ask, Bid, time_msc Ask, Bid, time_msc, volume_real Todos os elementos Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flags (o volume int é calculado a partir de volume_real).

Eles também podem ser compactados adicionalmente em ZIP. Haverá 6 variantes no total



method= 1 ;

Antes de iniciar a compactação, você precisa passar para a classe a variante de armazenamento de ticks e alguns parâmetros padrão usados para cálculos e normalização de preços.



TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); Compressor2.Start(method, _Point ,VolumeStep_, _Digits );

Se o Expert Advisor usar sinalizadores, eles poderão ser restaurados das alterações de preço pelo comando



#define RestoreFlags

O Expert Advisor para teste de compressão está anexado e fornecerá estatísticas sobre a velocidade e a taxa de compressão. Você pode ver um exemplo de compressão e descompressão de ticks nele.



Um exemplo do Expert Advisor para negociação pode ser visto aqui https://www.mql5.com/pt/code/65821.

Estatísticas para compressão de 2 e 3 bytes:



Compressão de 2 bytes: Compressão de 3 bytes

Ticks: 47707712

Tamanho compactado: 135718404

Comprimeu 2862666420 bytes em 135718404 bytes ==> 4,74%

Desempenho da compactação: 764 MB/s

Desempenho da compactação: 13,4 Ticks (milhões)/seg.

Critério de desempenho da compactação: 281,7

Desempenho da descompactação: 3550 MB/s

Desempenho da descompactação: 62,0 Ticks (milhões)/seg.

Critério de desempenho da descompactação: 1308,8





Estatísticas do especialista https://www.mql5.com/en/code/65821

para BTCUSDT



-------------------- Estatísticas: --------------------

2 bytes: 70,1%, 50705359 ticks

4 bytes: 17,1%, 12350966 ticks

5 bytes: 12,7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0,1%, 46214 ticks

12 bytes: 0,0%, 1 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 197342036 bytes.

Média: 2,729 bytes por tick

Tamanho não compactado: 197342036. Tamanho compactado: 108302550. Compressão ZIP: 54,9%

Média: 1,498 bytes por tick



Para EURUSD



-------------------- Estatísticas: --------------------

2 bytes: 66,2%, 29694779 ticks

4 bytes: 2,3%, 1022937 ticks

5 bytes: 31,5%, 14106637 ticks

6 bytes: 0.0%, 25 ticks

7 bytes: 0,0%, 8 ticks

11 bytes: 0,0%, 800 ticks

12 bytes: 0,0%, 3 ticks

13 bytes: 0,0%, 4 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 44825194 ticks, 134023609 bytes.

Média: 2,99 bytes por tick

Tamanho não zipado: 134023609. Tamanho compactado: 95495454. Compressão ZIP: 71,3 %

Média: 2,13 bytes por tique

Ticks: 47707712

Tamanho compactado: 169378137

Bytes compactados de 2862462720 em bytes de 169378137 ==> 5,92%

Desempenho da compactação: 623 MB/s

Desempenho da compactação: 10,9 Ticks (milhões)/seg.

Critério de desempenho da compactação: 183.9

Desempenho da descompactação: 3225 MB/s

Desempenho da descompactação: 56,4 Ticks (milhões)/seg.

Critério de desempenho da descompactação: 952,6

Correto = verdadeiro



Estatísticas do especialista https://www.mql5.com/en/code/65821

para BTCUSDT



-------------------- Estatísticas: --------------------

3 bytes: 86,6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0,6%, 412167 ticks

5 bytes: 12,7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0,1%, 46214 ticks

12 bytes: 0,0%, 1 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Média: 3,266 bytes por tick

Tamanho não compactado: 236108596. Tamanho compactado: 105802525. Compressão ZIP: 44,8%

Média: 1,463 bytes por tick



Para EURUSD



3 bytes: 66,5%, 29801633 ticks

4 bytes: 2,0%, 916083 ticks

5 bytes: 31,5%, 14106637 ticks

6 bytes: 0,0%, 25 ticks

7 bytes: 0.0%, 8 ticks

11 bytes: 0,0%, 800 ticks

12 bytes: 0,0%, 3 ticks

13 bytes: 0,0%, 4 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 44825194 ticks, 163611534 bytes.

Média: 3,65 bytes por tick

Tamanho não compactado: 163611534. Tamanho compactado: 96541155. Compressão ZIP: 59,0%

Média: 2,154 bytes por tique

Exemplos de código

Compressão de ticks

Bloco por bloco:



int ZIPpos= 0 ; if (Amount>ticks_per_block){ for ( int start= 0 ; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+= ArrayCopy (Ticks2,tmp,ZIPpos); } } else { Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0 , Amount); }

Se você definir o número de ticks em um bloco como maior que o total de ticks na matriz, ele será compactado em um bloco.

Se você sempre precisar de compressão em um bloco, poderá usar

Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);

Mas a velocidade de descompressão de um bloco tão grande ou muito grande pode ser 2 vezes mais lenta. Além disso, haverá um grande consumo de memória para um bloco grande.





Desempacotamento de ticks

Ao desempacotar, é desejável saber o número de ticks empacotados. A matriz do receptor deve ter esse tamanho.

ArrayResize (Ticks3,Amount);

O tamanho pode ser salvo em um arquivo, por exemplo. E então usá-lo ao desempacotar.

Se o tamanho for desconhecido, você poderá alterar o tamanho dentro do loop pelo número de ticks no bloco

ArrayResize (Ticks3,total_ticks+ticks_per_block, 10000000 );





Esse código obtém os ticks bloco por bloco. Se houver apenas um bloco grande, ele também o conta corretamente. Os ticks não são coletados em uma grande matriz, mas podem ser processados imediatamente por sua estratégia Strategy(Ticks3[j]);

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize, 0 ); ZIPpos+=nextSize; for ( int j = 0 ; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);} };





Coleta os ticks de todos os blocos em uma grande matriz:

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks); ZIPpos+=nextSize; };



Ou em uma única linha. Apenas 1 bloco deve ser registrado. Se houver mais, use as duas variantes de código acima.



total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);



