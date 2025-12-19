Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TickCompressor - com compactação de 1 tick para 2-3 bytes em média - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 44
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Compactação de dados de ticks para armazenamento em um formato compacto, até 3,5 vezes mais compacto do que os arquivos .tcs MQ. E para trabalhar rapidamente com eles, pois leva menos tempo para ler 3 bytes do que 60 bytes da estrutura MqlTick.
O tamanho do arquivo para 2023 com Ask, Bid, time com compressão ZIP adicional de blocos de dados pode ser visto na captura de tela:
Tamanho do arquivo no formato .tcs para 2023:
3,56 vezes a compactação.
Para armazenar ticks, são usadas as diferenças dos preços Ask e Bid em relação ao preço anterior. Frequentemente (até 50...70% de todos os ticks), ela não excede (-8...7) pontos e pode ser registrada com 4 bits. Ask e Bid são combinados em 1 byte.
Mais 1 byte para armazenar a diferença de tempo de 0 a 255 milissegundos (no código até 229, os valores acima de 229 são usados para codificar os ticks que estão além de -8...7 pontos).
Se os preços ou as horas diferirem em valores maiores, eles serão compactados em um número maior de bytes.
Para compactação adicional, você pode aplicar o arquivamento ZIP. O tamanho dos dados é reduzido em até duas vezes.
Como alternativa, pode ser feita a compactação para 3 bytes, com Ask e Bid de -129 a 128 compactados para 8 bits ou 1 byte cada. Mais 1 byte para o tempo, totalizando 3 bytes para a maioria dos ticks.
Às vezes(https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810), se houver mais ticks compactados em 2 bytes do que em 4 bytes, é mais eficiente compactar em 3 bytes. É preciso dar uma olhada nas estatísticas do instrumento.
Você pode mudar a compactação máxima para 3 bytes com o comando:
#define compressTo3Bytes // comprimir os ticks para 3 bytes em vez de 2.
Elementos de tique para armazenamento em formato compactado
Estão programadas 3 variantes de elementos de tick para armazenamento:
- Ask, Bid, time_msc
- Ask, Bid, time_msc, volume_real
- Todos os elementos Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flags (o volume int é calculado a partir de volume_real).
Eles também podem ser compactados adicionalmente em ZIP. Haverá 6 variantes no total
method=1;//1...6 BidAsk_=1, BidAskVolume_=2, All_=3, BidAsk_Zipped=4, BidAskVolume_Zipped=5, All_Zipped=6
Antes de iniciar a compactação, você precisa passar para a classe a variante de armazenamento de ticks e alguns parâmetros padrão usados para cálculos e normalização de preços.
TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_=SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP); Compressor2.Start(method,_Point,VolumeStep_,_Digits);
Se o Expert Advisor usar sinalizadores, eles poderão ser restaurados das alterações de preço pelo comando
#define RestoreFlags // restaurar os sinalizadores de tique da alteração de ask, bid, volume - adicionará 7% ao tempo de geração de tique 931 em vez de 869ms
O Expert Advisor para teste de compressão está anexado e fornecerá estatísticas sobre a velocidade e a taxa de compressão. Você pode ver um exemplo de compressão e descompressão de ticks nele.
Um exemplo do Expert Advisor para negociação pode ser visto aqui https://www.mql5.com/pt/code/65821.
Estatísticas para compressão de 2 e 3 bytes:
|Compressão de 2 bytes:
|Compressão de 3 bytes
|Ticks: 47707712
Tamanho compactado: 135718404
Comprimeu 2862666420 bytes em 135718404 bytes ==> 4,74%
Desempenho da compactação: 764 MB/s
Desempenho da compactação: 13,4 Ticks (milhões)/seg.
Critério de desempenho da compactação: 281,7
Desempenho da descompactação: 3550 MB/s
Desempenho da descompactação: 62,0 Ticks (milhões)/seg.
Critério de desempenho da descompactação: 1308,8
Estatísticas do especialista https://www.mql5.com/en/code/65821
para BTCUSDT
-------------------- Estatísticas: --------------------
2 bytes: 70,1%, 50705359 ticks
4 bytes: 17,1%, 12350966 ticks
5 bytes: 12,7%, 9185484 ticks
6 bytes: 0.0%, 15274 ticks
11 bytes: 0,1%, 46214 ticks
12 bytes: 0,0%, 1 ticks
24 bytes: 0,0%, 1 ticks
Total: 72303299 ticks, 197342036 bytes.
Média: 2,729 bytes por tick
Tamanho não compactado: 197342036. Tamanho compactado: 108302550. Compressão ZIP: 54,9%
Média: 1,498 bytes por tick
Para EURUSD
-------------------- Estatísticas: --------------------
2 bytes: 66,2%, 29694779 ticks
4 bytes: 2,3%, 1022937 ticks
5 bytes: 31,5%, 14106637 ticks
6 bytes: 0.0%, 25 ticks
7 bytes: 0,0%, 8 ticks
11 bytes: 0,0%, 800 ticks
12 bytes: 0,0%, 3 ticks
13 bytes: 0,0%, 4 ticks
24 bytes: 0,0%, 1 ticks
Total: 44825194 ticks, 134023609 bytes.
Média: 2,99 bytes por tick
Tamanho não zipado: 134023609. Tamanho compactado: 95495454. Compressão ZIP: 71,3 %
Média: 2,13 bytes por tique
|Ticks: 47707712
Tamanho compactado: 169378137
Bytes compactados de 2862462720 em bytes de 169378137 ==> 5,92%
Desempenho da compactação: 623 MB/s
Desempenho da compactação: 10,9 Ticks (milhões)/seg.
Critério de desempenho da compactação: 183.9
Desempenho da descompactação: 3225 MB/s
Desempenho da descompactação: 56,4 Ticks (milhões)/seg.
Critério de desempenho da descompactação: 952,6
Correto = verdadeiro
Estatísticas do especialista https://www.mql5.com/en/code/65821
para BTCUSDT
-------------------- Estatísticas: --------------------
3 bytes: 86,6%, 62644158 ticks
4 bytes: 0,6%, 412167 ticks
5 bytes: 12,7%, 9185484 ticks
6 bytes: 0.0%, 15274 ticks
11 bytes: 0,1%, 46214 ticks
12 bytes: 0,0%, 1 ticks
24 bytes: 0,0%, 1 ticks
Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.
Média: 3,266 bytes por tick
Tamanho não compactado: 236108596. Tamanho compactado: 105802525. Compressão ZIP: 44,8%
Média: 1,463 bytes por tick
Para EURUSD
3 bytes: 66,5%, 29801633 ticks
4 bytes: 2,0%, 916083 ticks
5 bytes: 31,5%, 14106637 ticks
6 bytes: 0,0%, 25 ticks
7 bytes: 0.0%, 8 ticks
11 bytes: 0,0%, 800 ticks
12 bytes: 0,0%, 3 ticks
13 bytes: 0,0%, 4 ticks
24 bytes: 0,0%, 1 ticks
Total: 44825194 ticks, 163611534 bytes.
Média: 3,65 bytes por tick
Tamanho não compactado: 163611534. Tamanho compactado: 96541155. Compressão ZIP: 59,0%
Média: 2,154 bytes por tique
Exemplos de código
Compressão de ticks
Bloco por bloco:
int ZIPpos=0;//contador de bytes compactados if(Amount>ticks_per_block){// > 1 bloco - colagem de blocos de tmp para Ticks2 for(int start=0; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+=ArrayCopy(Ticks2,tmp,ZIPpos); //copiar para o final de Ticks2 } }else{//1 bloco - descompactando diretamente no Ticks2 Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0, Amount); }
Se você definir o número de ticks em um bloco como maior que o total de ticks na matriz, ele será compactado em um bloco.
Se você sempre precisar de compressão em um bloco, poderá usar
Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);
Mas a velocidade de descompressão de um bloco tão grande ou muito grande pode ser 2 vezes mais lenta. Além disso, haverá um grande consumo de memória para um bloco grande.
Desempacotamento de ticks
Ao desempacotar, é desejável saber o número de ticks empacotados. A matriz do receptor deve ter esse tamanho.
ArrayResize(Ticks3,Amount);
O tamanho pode ser salvo em um arquivo, por exemplo. E então usá-lo ao desempacotar.
Se o tamanho for desconhecido, você poderá alterar o tamanho dentro do loop pelo número de ticks no bloco
/lento ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //redimensionar uma matriz grande - é mais lento do que substituir um bloco pequeno
Esse código obtém os ticks bloco por bloco. Se houver apenas um bloco grande, ele também o conta corretamente. Os ticks não são coletados em uma grande matriz, mas podem ser processados imediatamente por sua estratégia Strategy(Ticks3[j]);
while (ZIPpos<ArraySize(Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos);//tamanho do próximo bloco, aumente o ZIPpos em 4 uint s = ArrayCopy(tmp,Ticks2,0,ZIPpos,nextSize); // copiar o novo bloco para tmp com o tamanho nextSize /mais lento por um fator de 3 ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //redimensiona uma matriz grande - é mais lento do que substituir um bloco pequeno //total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks);//desempacotar o bloco e adicioná-lo a Ticks3. total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,0); //desempacotar o bloco e sobrescrevê-lo em Ticks3 ZIPpos+=nextSize; for (int j = 0; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);}//estratégia };
Coleta os ticks de todos os blocos em uma grande matriz:
while (ZIPpos<ArraySize(Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos);//tamanho do próximo bloco, aumente o ZIPpos em 4 uint s = ArrayCopy(tmp,Ticks2,0,ZIPpos,nextSize); // copiar o novo bloco para tmp com o tamanho nextSize /mais lento ArrayResize(Ticks3,total_ticks+ticks_per_block,10000000); //redimensionar uma matriz grande - é mais lento do que substituir um bloco pequeno total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks);//desempacotar o bloco e adicioná-lo ao Ticks3 //total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,0); //desempacotar o bloco e sobrescrevê-lo em Ticks3 ZIPpos+=nextSize; //for (int j = 0; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);}//strategy };
Ou em uma única linha. Apenas 1 bloco deve ser registrado. Se houver mais, use as duas variantes de código acima.
total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/66201
Exporta estatísticas abrangentes de negociação para um arquivo CSV.Daily Lot Statistics
Indicador moderno que exibe suas estatísticas diárias de negociação diretamente no gráfico do MT5. Acompanhe seu desempenho de negociação com um belo painel de design plano que mostra os lotes negociados, o número de ordens e o lucro/perda de cada dia.
Embora o ajuste manual do stop-loss de uma única operação para corresponder ao preço de abertura seja uma tarefa relativamente simples, o gerenciamento de várias posições individualmente pode ser complicado e demorado. O script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 simplifica esse processo, proporcionando eficiência e conveniência para os operadores que lidam com várias posições.ATR Weighted Moving Averages
Esse é um indicador para calcular as médias móveis ponderadas ATR.