CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ATR Weighted Moving Averages - indicatore per MetaTrader 5

Yashar Seyyedin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Si tratta di un indicatore che calcola 4 tipi di medie mobili ponderate ATR.

I calcoli si basano sulla libreria di script di pino "TAExt by TheBacktestGuy".

I tipi inclusi sono:

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

MA basato su ATR

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48085

    ImpostaOrdineLimiteVendita ImpostaOrdineLimiteVendita

    Questo script è progettato per impostare l'ordine SellLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in pip dal prezzo corrente.

    X e Y X e Y

    Costruire l'indicatore "Incroci e Azioni" come barre in una finestra separata.

    Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

    Mostrare il guadagno e la perdita della candela in percentuale.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).