ATR Weighted Moving Averages - indicatore per MetaTrader 5
Si tratta di un indicatore che calcola 4 tipi di medie mobili ponderate ATR.
I calcoli si basano sulla libreria di script di pino "TAExt by TheBacktestGuy".
I tipi inclusi sono:
ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA
