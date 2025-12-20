手动调整单笔交易的止损以匹配其开盘价是一项相对简单的任务，而单独管理众多头寸则会非常繁琐且耗时。适用于 MT4/MT5 的 Titik Impas 盈亏平衡脚本简化了这一过程，为交易者处理多个仓位提供了效率和便利。

压缩勾选数据，以紧凑的形式存储，比 .tcs MQ 文件紧凑 3.5 倍。由于读取 3 字节的数据比读取 60 字节的 MqlTick 结构所需的时间更短，因此可以快速处理这些数据。