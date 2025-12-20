请观看如何免费下载自动交易
这是一个计算 4 种 ATR 加权移动平均线的指标。
计算基于松树脚本库 "TAExt by TheBacktestGuy"。
包含的类型有
atrwsma、atrwema、atrwrma、atrwwma
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48085
