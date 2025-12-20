CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

ATR Weighted Moving Averages - indicateur pour MetaTrader 5

Yashar Seyyedin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
11
Note:
(5)
Publié:
ATR_MAs.mq5 (9.48 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Cet indicateur permet de calculer 4 types de moyennes mobiles pondérées ATR.

Les calculs sont basés sur la bibliothèque de scripts de pin "TAExt by TheBacktestGuy".

Les types inclus sont :

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

MA basé sur l'ATR

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48085

    SetSellLimitOrder SetSellLimitOrder

    Ce script est conçu pour définir un ordre SellLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.

    Les X et les Y Les X et les Y

    Construire l'indicateur "Crosses et Actions" sous forme de barres dans une fenêtre séparée.

    Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

    Indiquer le gain et la perte de la bougie en pourcentage.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).