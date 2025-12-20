Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
ATR Weighted Moving Averages - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 11
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cet indicateur permet de calculer 4 types de moyennes mobiles pondérées ATR.
Les calculs sont basés sur la bibliothèque de scripts de pin "TAExt by TheBacktestGuy".
Les types inclus sont :
ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48085
Ce script est conçu pour définir un ordre SellLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.Les X et les Y
Construire l'indicateur "Crosses et Actions" sous forme de barres dans une fenêtre séparée.
Indiquer le gain et la perte de la bougie en pourcentage.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).