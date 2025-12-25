CodeBaseSeções
Scripts

Sec-WebSocket-Key Generator - script para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
(5)
Gera
  1. Valor de 16 bytes
  2. Selecionado aleatoriamente
  3. Codificado em base64
Sec-WebSocket-Key de acordo com o protocolo em https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47982

