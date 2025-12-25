Participe de nossa página de fãs
Sec-WebSocket-Key Generator - script para MetaTrader 5
- Valor de 16 bytes
- Selecionado aleatoriamente
- Codificado em base64
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47982
O Expert Advisor trabalha com ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop de acordo com o tempo especificado em seus parâmetros de entrada.wd.Range_BB
Fornece Bollinger Bands com o cálculo da largura de banda do intervalo como a diferença em pips entre as bandas superior e inferior. A aparência e o comportamento do Bollinger Bands podem ser adaptados ajustando-se o período, o deslocamento, o desvio e o preço aplicado, juntamente com a cor e o estilo da linha. O rótulo "informações de faixa/largura de banda" pode ser colocado na subjanela especificada, permitindo a personalização das posições do rótulo. Em geral, esse indicador ajuda os traders a visualizar a flexibilidade e a volatilidade do mercado com base na largura das bandas de Bollinger.
Estrutura dos parâmetros de entradaExibição do preço MA
O indicador é escrito por solicitação no fórum.