O Expert Advisor trabalha com ordens pendentes Buy Stop e Sell Stop de acordo com o tempo especificado em seus parâmetros de entrada.

Fornece Bollinger Bands com o cálculo da largura de banda do intervalo como a diferença em pips entre as bandas superior e inferior. A aparência e o comportamento do Bollinger Bands podem ser adaptados ajustando-se o período, o deslocamento, o desvio e o preço aplicado, juntamente com a cor e o estilo da linha. O rótulo "informações de faixa/largura de banda" pode ser colocado na subjanela especificada, permitindo a personalização das posições do rótulo. Em geral, esse indicador ajuda os traders a visualizar a flexibilidade e a volatilidade do mercado com base na largura das bandas de Bollinger.