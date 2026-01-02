CodeBaseSections
Indicateurs

Price Density - Market Noise Index - indicateur pour MetaTrader 5

Wissam Hussein | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
13
Note:
(3)
Publié:
L'indicateur quantifie précisément le bruit du marché, aidant les traders à faire la distinction entre les périodes de forte et de faible volatilité.

Il est représenté graphiquement sur le graphique, ce qui permet une interprétation facile et une prise de décision rapide.


    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/47690

