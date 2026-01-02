代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Price Density - Market Noise Index - MetaTrader 5脚本

Wissam Hussein | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
67
等级:
(4)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标可精确量化市场噪音，帮助交易者区分高波动期和低波动期。

在图表上以图形表示，便于解读和快速决策。


    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/47690

    Input and output of onnx model Input and output of onnx model

    该脚本有助于检查 ONNX 模型的结构，深入了解输入和输出、名称及其属性。它尤其有助于调试和了解机器学习应用中使用的 ONNX 模型的特性。

    我的 我的

    在图形表示法中，techanalysis 表示的趋势线位于蜡烛图右侧的击穿点（绿色）。击穿后，假定沿着红线运动。

    OnTickMulti OnTickMulti

    多符号 OnTick。

    简称的时间范围 简称的时间范围

    例如：用 "M1 "代替 "PERIOD_M1"。