该脚本有助于检查 ONNX 模型的结构，深入了解输入和输出、名称及其属性。它尤其有助于调试和了解机器学习应用中使用的 ONNX 模型的特性。

在图形表示法中，techanalysis 表示的趋势线位于蜡烛图右侧的击穿点（绿色）。击穿后，假定沿着红线运动。