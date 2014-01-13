O preço é o último elemento a mudar. Antes das alterações de preço, a força motriz do mercado muda sua direção. A aceleração da força motriz deve desacelerar e chegar a zero. Depois disso, ela começa a acelerar em direção oposta até o preço começar a mudar sua direção.

O indicador técnico Acceleration/Deceleration (AC) mede a aceleração e desaceleração da força motriz atual do mercado. Este indicador mudará de direção antes de quaisquer alterações na força motriz, na qual muda sua direção ante do preço. Se você perceber que o indicador Acceleration/Deceleration é um sinal de alerta antecipado, lhe dará vantagens evidentes.



A linha zero é basicamente o ponto onde a força motriz está em equilíbrio com a aceleração. Se a aceleração/Desaceleração for maior que zero, então, geralmente é mais fácil a aceleração continuar seu movimento ascendente (e vice versa em casos quando estiver abaixo de zero). Ao contrário do oscilador Awesome Oscillator, o cruzamento da linha zero não é considerado um sinal. A única coisa que deve ser feito para controlar o mercado e tomar decisões é observar as alterações na cor Lembre-se: Não é recomendável comprar com a ajuda do AC quando a coluna atual estiver em vermelho e nem vender quando a coluna atual estiver em verde.

Se você entrar no mercado na direção da força motriz (o indicador é superior a zero, quando comprar, ou é inferior a zero, quando vender), você irá precisar apenas de duas colunas verdes para comprar (duas colunas vermelhas para vender). Se a força motriz ir em direção contrária a posição em aberto (indicador abaixo de zero para comprar, ou superior a zero para vender), uma confirmação é necessária, portanto, uma coluna adicional é necessária. Neste caso, é necessário que o indicador nos mostre 3 colunas vermelhas sobre a linha zero para uma posição vendida e 3 colunas verdes abaixo da linha zero para uma posição comprada.





Fórmula:



O gráfico de barras AC é a diferença entre o valor de 5/34 do gráfico de barras da força motriz e a Média Móvel Simples de 5 períodos, retirado deste gráfico de barras.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

onde: