Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Custom Hammer and Inverted Hammer - indicador para MetaTrader 5
Esse indicador tem um fator de multiplicação no campo de entrada, no qual o usuário pode inserir qualquer valor para detectar o martelo personalizado ou o martelo invertido
Ele plotará a cor especificada na entrada
Exemplo: Se o fator de multiplicação for 1,25, ele procurará qualquer martelo em que a sombra de um martelo seja no mínimo 1,25x do corpo e vice-versa para o martelo invertido.
