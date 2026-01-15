CodeBaseSeções
Indicadores

Custom Hammer and Inverted Hammer - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Esse indicador tem um fator de multiplicação no campo de entrada, no qual o usuário pode inserir qualquer valor para detectar o martelo personalizado ou o martelo invertido

Ele plotará a cor especificada na entrada

Exemplo: Se o fator de multiplicação for 1,25, ele procurará qualquer martelo em que a sombra de um martelo seja no mínimo 1,25x do corpo e vice-versa para o martelo invertido.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47293

