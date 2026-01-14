CodeBaseSeções
Indicadores

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy - indicador para MetaTrader 5

Ravi Gurung | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
46
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Range Vector Fibo Logic (Indicador) - Estratégia de uma vela

Ideia do indicador: pare de acordar às 3h da manhã para desenhar linhas manualmente. Essa é a ferramenta visual profissional para as populares estratégias "One Candle" e "Daily Breakout" usadas por traders institucionais. Se você estiver negociando a estratégia viral Daily High/Low Breakout, essa ferramenta automatiza a análise. Ela projeta instantaneamente os níveis de rompimento do vetor, as zonas de stop loss e as metas de lucro de Fibonacci para o dia atual com base na volatilidade de ontem.


Como interpretar as indicações O indicador desenha linhas específicas para orientar suas decisões de negociação:

  • Linhas pretas (entrada): Elas marcam os níveis de disparo do rompimento (máximo e mínimo de ontem). O fechamento de um candle fora dessas linhas sinaliza uma possível entrada.
  • Linhas pontilhadas vermelhas (Stop Loss): Colocadas no nível de retração de Fibonacci de 0,9. Se o preço reverter para esse nível, a configuração será inválida.
  • Linhas sólidas azuis (Take Profit): Colocadas no nível de expansão de 1,25 de Fibonacci. Esse é o ponto de exaustão estatística para o vetor de volatilidade do dia.


As linhas aparecem no gráfico


Símbolo e período de tempo recomendados

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)
  • Período de tempo: M15 (15 minutos)


Variáveis externas (parâmetros) Esse indicador permite a personalização total da lógica e dos recursos visuais da estratégia:

  • History_Days: Determina para quantos dias passados o indicador desenhará níveis (Padrão: 10).
  • Show_Period_Sep: alterna os separadores verticais para dividir visualmente os dias de negociação (verdadeiro/falso).
  • Line_Width: Ajustar a espessura das linhas de sinal para melhor visibilidade (Padrão: 2).
  • Entry / Stop Loss / Take Profit Color: Personalize as cores das linhas para que correspondam ao fundo do gráfico.
  • Long_SL_Level: A proporção de Fibonacci para o stop loss longo (padrão: 0,9).
  • Long_TP_Level: A razão de Fibonacci para o Long Take Profit (padrão: 1,25).
  • Short_SL_Level: A razão de Fibonacci para Stop Loss curto (padrão: 0,1).
  • Short_TP_Level: A proporção de Fibonacci para Take Profit curto (padrão: -0,25).


Configurações de entrada


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/67168

