Range Vector Fibo Logic (Indicador) - Estratégia de uma vela



Ideia do indicador: pare de acordar às 3h da manhã para desenhar linhas manualmente. Essa é a ferramenta visual profissional para as populares estratégias "One Candle" e "Daily Breakout" usadas por traders institucionais. Se você estiver negociando a estratégia viral Daily High/Low Breakout, essa ferramenta automatiza a análise. Ela projeta instantaneamente os níveis de rompimento do vetor, as zonas de stop loss e as metas de lucro de Fibonacci para o dia atual com base na volatilidade de ontem.





Como interpretar as indicações O indicador desenha linhas específicas para orientar suas decisões de negociação:

Linhas pretas (entrada): Elas marcam os níveis de disparo do rompimento (máximo e mínimo de ontem). O fechamento de um candle fora dessas linhas sinaliza uma possível entrada.

Linhas pontilhadas vermelhas (Stop Loss): Colocadas no nível de retração de Fibonacci de 0,9. Se o preço reverter para esse nível, a configuração será inválida.

Linhas sólidas azuis (Take Profit): Colocadas no nível de expansão de 1,25 de Fibonacci. Esse é o ponto de exaustão estatística para o vetor de volatilidade do dia.













Símbolo e período de tempo recomendados

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Período de tempo: M15 (15 minutos)





Variáveis externas (parâmetros) Esse indicador permite a personalização total da lógica e dos recursos visuais da estratégia:

History_Days: Determina para quantos dias passados o indicador desenhará níveis (Padrão: 10).

Show_Period_Sep: alterna os separadores verticais para dividir visualmente os dias de negociação (verdadeiro/falso).

Line_Width: Ajustar a espessura das linhas de sinal para melhor visibilidade (Padrão: 2).

Entry / Stop Loss / Take Profit Color: Personalize as cores das linhas para que correspondam ao fundo do gráfico.

Long_SL_Level: A proporção de Fibonacci para o stop loss longo (padrão: 0,9).

Long_TP_Level: A razão de Fibonacci para o Long Take Profit (padrão: 1,25).

Short_SL_Level: A razão de Fibonacci para Stop Loss curto (padrão: 0,1).

Short_TP_Level: A proporção de Fibonacci para Take Profit curto (padrão: -0,25).







