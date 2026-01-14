Participe de nossa página de fãs
Range Vector Fibo Logic (Indicador) - Estratégia de uma vela
Ideia do indicador: pare de acordar às 3h da manhã para desenhar linhas manualmente. Essa é a ferramenta visual profissional para as populares estratégias "One Candle" e "Daily Breakout" usadas por traders institucionais. Se você estiver negociando a estratégia viral Daily High/Low Breakout, essa ferramenta automatiza a análise. Ela projeta instantaneamente os níveis de rompimento do vetor, as zonas de stop loss e as metas de lucro de Fibonacci para o dia atual com base na volatilidade de ontem.
Como interpretar as indicações O indicador desenha linhas específicas para orientar suas decisões de negociação:
- Linhas pretas (entrada): Elas marcam os níveis de disparo do rompimento (máximo e mínimo de ontem). O fechamento de um candle fora dessas linhas sinaliza uma possível entrada.
- Linhas pontilhadas vermelhas (Stop Loss): Colocadas no nível de retração de Fibonacci de 0,9. Se o preço reverter para esse nível, a configuração será inválida.
- Linhas sólidas azuis (Take Profit): Colocadas no nível de expansão de 1,25 de Fibonacci. Esse é o ponto de exaustão estatística para o vetor de volatilidade do dia.
Símbolo e período de tempo recomendados
- Símbolo: XAUUSD (Ouro)
- Período de tempo: M15 (15 minutos)
Variáveis externas (parâmetros) Esse indicador permite a personalização total da lógica e dos recursos visuais da estratégia:
- History_Days: Determina para quantos dias passados o indicador desenhará níveis (Padrão: 10).
- Show_Period_Sep: alterna os separadores verticais para dividir visualmente os dias de negociação (verdadeiro/falso).
- Line_Width: Ajustar a espessura das linhas de sinal para melhor visibilidade (Padrão: 2).
- Entry / Stop Loss / Take Profit Color: Personalize as cores das linhas para que correspondam ao fundo do gráfico.
- Long_SL_Level: A proporção de Fibonacci para o stop loss longo (padrão: 0,9).
- Long_TP_Level: A razão de Fibonacci para o Long Take Profit (padrão: 1,25).
- Short_SL_Level: A razão de Fibonacci para Stop Loss curto (padrão: 0,1).
- Short_TP_Level: A proporção de Fibonacci para Take Profit curto (padrão: -0,25).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/67168
