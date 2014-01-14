Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2839
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Robert Hill
O indicador gera sinais de compra/venda e emite alertas no cruzamento dos níveis sobre-comprados ou sobre-vendidos do indicador oscilador estocástico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 06.06.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/419
