Autor Real:

Vladimir Kravchuk, "Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"

Os indicadores Linha Momento de Tendência Rápida (FTLM) e Linha Momento de Tendência Lenta (SLTM) mostram que a taxa de variação de preços, FATL (Linha Rápida de Tendência Adaptativa) e SATL ( Linha Lenta de Tendência Adaptativa) são calculadas de forma semelhante com o indicador Momentum:



FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)

STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)



Onde:

FATL(barra) - filtro digital FATL;

RFTL(barra) - filtro digital RFTL;

SATL(barra) - filtro digital SATL;

RSTL(barra) - filtro digital RSTL;





Coeficiente dos filtros digitais FATL e RFTL

Coeficiente dos filtros digitais SATL e RSTL



A principal diferença FTLM do clássico indicador Momentum é a seguinte: o FTLM usa os preços fechados processado por filtros digitais ao invés dos próprios preços fechados. Como resultado, o FTLM parece suavizado e regular em contraste com o indicador técnico Momentum.

