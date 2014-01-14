Participe de nossa página de fãs
FTLM-STLM - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2866
-
Autor Real:
Vladimir Kravchuk, "Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"
Os indicadores Linha Momento de Tendência Rápida (FTLM) e Linha Momento de Tendência Lenta (SLTM) mostram que a taxa de variação de preços, FATL (Linha Rápida de Tendência Adaptativa) e SATL ( Linha Lenta de Tendência Adaptativa) são calculadas de forma semelhante com o indicador Momentum:
FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)
Onde:
- FATL(barra) - filtro digital FATL;
- RFTL(barra) - filtro digital RFTL;
- SATL(barra) - filtro digital SATL;
- RSTL(barra) - filtro digital RSTL;
Coeficiente dos filtros digitais FATL e RFTL
Coeficiente dos filtros digitais SATL e RSTL
A principal diferença FTLM do clássico indicador Momentum é a seguinte: o FTLM usa os preços fechados processado por filtros digitais ao invés dos próprios preços fechados. Como resultado, o FTLM parece suavizado e regular em contraste com o indicador técnico Momentum.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/407
