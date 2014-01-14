CodeBaseSeções
FTLM-STLM - indicador para MetaTrader 5

Autor Real:

Vladimir Kravchuk, "Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"

Os indicadores Linha Momento de Tendência Rápida (FTLM) e Linha Momento de Tendência Lenta (SLTM) mostram que a taxa de variação de preços, FATL (Linha Rápida de Tendência Adaptativa) e SATL ( Linha Lenta de Tendência Adaptativa) são calculadas de forma semelhante com o indicador Momentum:

FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)

Onde:

  • FATL(barra) - filtro digital FATL;
  • RFTL(barra) - filtro digital RFTL;
  • SATL(barra) - filtro digital SATL;
  • RSTL(barra) - filtro digital RSTL;

Coeficiente dos filtros digitais FATL e RFTL

Coeficiente dos filtros digitais FATL e RFTL

<Coeficiente dos filtros digitais SATL e RSTL

Coeficiente dos filtros digitais SATL e RSTL

A principal diferença FTLM do clássico indicador Momentum é a seguinte: o FTLM usa os preços fechados processado por filtros digitais ao invés dos próprios preços fechados. Como resultado, o FTLM parece suavizado e regular em contraste com o indicador técnico Momentum.

Indicadores Linha Momento de Tendência Rápida (FTLM) e Linha Momento de Tendência Lenta (SLTM)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/407

