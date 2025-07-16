당사 팬 페이지에 가입하십시오
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
에르고딕 MDI 오실레이터 윌리엄 블라우( 추세 평균 편차 지표 기준)는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에 설명되어 있습니다.
자세한 내용은 MQL5의 윌리엄 블라우의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서에서 확인할 수 있습니다. 1부: 보조지표.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_Ergodic_MDI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우 MDI 에르고딕 오실레이터
계산:
에르고딕 MDI 오실레이터의 정의:
Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)
Where:
- Ergodic_MDI() - 에르고딕 MDI(가격,r,s,u) 추세 평균 편차 표시기;
- SignalLine() - 신호선 - 에르고딕에 적용된 기간 ul의 지수이동평균;
- ul - 신호선의 EMA 주기 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 에르고딕의 마지막 유의미한(>1) EMA의 주기와 같아야 합니다.
- 차트 플로팅 #0 - 에르고딕(추세의 평균 편차 지표):
- r - 가격 대비 1차 EMA의 기간(기본값 r=20);
- s - 평균 편차와 관련된 2차 EMA의 기간(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과와 관련된 세 번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
- 그래픽 구성 #1 - 신호선:
- ul - 에르고딕에 대한 신호선의 EMA 주기(기본값 ul=3);
- 적용된 가격 - 가격 유형 (기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 평활화가 수행되지 않습니다;
- ul>0. ul=1이면 신호 라인이 에르고딕과 일치합니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(r+s+u+ul-4+1).
