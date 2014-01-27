请观看如何免费下载自动交易
遍历平均偏差指数振荡器 Ergodic_MDI - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1666
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
William Blau 的遍历 MDI-振荡器基于 平均偏差指数 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。用法:
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MDI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 的遍历 MDI-指标
计算:
遍历平均偏离振荡器 计算如下:
Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)
此处:
- Ergodic_MDI() - 遍历 (平均偏离指标 MDI(price,r,s,u));
- SignalLine() - 信号线 - 指数平滑均线 周期为 ul, 应用于遍历;
- ul - 信号线的平滑 EMA 周期。
- 图形绘制 #0 - 遍历 (平均偏离指标):
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于价格 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于平均偏离 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 信号线:
- ul - 信号线 EMA 周期, 应用于遍历 (省缺 ul=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 信号线和平均偏离指数相同;
- 最小. 比率=(r+s+u+ul-4+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/374
