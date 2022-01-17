고가와 저가 사이에 톱 형식으로 그리는 지표의 예입니다.DRAW_COLOR_ZIGZAG 그리기 스타일이 사용됩니다.



랜덤한 매 N 틱에 지그재그 선의 색상, 너비 및 스타일이 변경되었습니다. 처음에는 plot1 그래픽 플로팅(DRAW_COLOR_ZIGZAG 스타일을 사용)에 #property 컴파일러 지시문을 사용한 8가지 색상 세트가 있었습니다. 그런 다음 색상은 OnCalculate() 함수에서 colors[] 배열에 저장된 14가지 색상 중에서 무작위로 선택됩니다.



지표의 N 매개변수는 수동으로 조정할 수 있도록 external로 만들어집니다(지표의 속성의 대화 상자의 입력 탭).

기고글에서 MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.



