指标示例, 它通过最高最低价绘画锯条, DRAW_COLOR_ZIGZAG 绘制样式被使用.



颜色，厚度和zigzag线的样式每N个即时价位随机修改一次。注意对plot1的图形绘制(使用DRAW_COLOR_ZIGZAG样式) 起初使用#property编译器指令定义了八个颜色集. 然后，在 OnCalculate()函数颜色被从存储在colors数组的14种颜色中随机选取。



指标的参数N被弄作外部参数使得你可以手动调整它（在指标属性对话框的输入标签页）

参见 MQL5的绘制样式文章.



