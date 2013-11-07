请观看如何免费下载自动交易
指标示例, 它通过最高最低价绘画锯条, DRAW_COLOR_ZIGZAG 绘制样式被使用.
颜色，厚度和zigzag线的样式每N个即时价位随机修改一次。注意对plot1的图形绘制(使用DRAW_COLOR_ZIGZAG样式) 起初使用#property编译器指令定义了八个颜色集. 然后，在 OnCalculate()函数颜色被从存储在colors数组的14种颜色中随机选取。
指标的参数N被弄作外部参数使得你可以手动调整它（在指标属性对话框的输入标签页）
参见 MQL5的绘制样式文章.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/347
