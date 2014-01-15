Participe de nossa página de fãs
O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors prontos para usar com base nas classes da Biblioteca Padrão entregues juntamente com o terminal do cliente (veja Criando Expert Advisors Prontos Para Usar no Assistente MQL5 para mais detalhes). Ele permite verificar suas idéias de negociação rapidamente, tudo que você precisa é criar sua própria classe de sinais de negociação. A estrutura desta classe e exemplo podem ser encontrado no artigo Assistente MQL5: Como criar um módulo de sinais de negociação.
A ideia genérica é o seguinte: a classe dos sinais de negociação deriva do CExpertSignal, em seguida, é necessário substituir os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.
Há um livro chamado "Estratégias dos melhores traders" (em Russo), existem muitas estratégias de negociação que são considerados neste livro, vamos nos concentrar em padrões de velas de reversão, confirmados pelos osciladores Stochastic, CCI, MFI e RSI.
A melhor maneira é criar a classe separada, derivado de CExpertSignal para a verificação da formação de padrões de candles. Para confirmar os sinais de negociação, gerados por padrões de velas, apenas escreva a classe derivada de CCandlePattern e adicionar aos recursos necessários existentes(por exemplo, a confirmação por osciladores).
Aqui vamos considerar os sinais, com base nos padrões candles de reversão "3 Corvos Negros/3 Soldados Brancos", confirmados pelo indicador Índice de Força Relativa (RSI). O módulo de sinais de negociação baseia-se na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso para a criação de sinais de negociação com padrões de candles.
1. Padrões candles de reversão"3 Corvos Negros" e "3 Soldados Brancos"
1.1. Padrão Candle 3 Corvos Negros
Uma padrão candle baixista é usado para prever a reversão da tendência de alta. Este padrão é constituído por três candles longos encorpados consecutivos que fecharam no preço abaixo do dia anterior em cada sessão aberta e que ocorre dentro do corpo da candle anterior.
Fig. 1. Padrão candles "3 Corvos Negros"
O reconhecimento do padrão "3 Corvos Negros" é implementado no método CheckPatternThreeBlackCrows da classe CCandlePattern:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verificar a formação do padrão de candles "3 Corvos Negros" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { //--- 3 Corvos Negros if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // (candles negros longos) (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && (MidPoint(2)<MidPoint(3)) && // (pontos médios mais elevados) (MidPoint(1)<MidPoint(2))) return(true); //--- return(false); }
O método CheckCandlestickPattern (CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão candle "3 Corvos Negros".
1.2. Padrão Candle 3 Soldados Brancos
Uma candle de alta é usado para prever a reversão da tendência de baixa em vigor. Este padrão é constituído por três candles longos encorpados consecutivos que fecharam no preço abaixo do dia anterior em cada sessão aberta e que ocorre dentro do corpo da candle anterior.
O padrão é válido, desde que a candle do segundo dia se abra na metade superior de um dia de intervalo. No final do segundo dia, deve fechar-se perto da sua altura, deixando uma muito pequena ou inexistente sombra superior. O mesmo padrão é repetido no terceiro dia.
Fig. 2. Padrão candle "3 Soldados Brancos"
Aqui está o método de reconhecimento do padrão "3 Soldados Brancos":
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verificar a formação do padrão de candles "3 Soldados Brancos" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { //--- 3 Soldados Brancos if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // candles brancos longos (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && (MidPoint(2)>MidPoint(3)) && // pontos médios mais elevados (MidPoint(1)>MidPoint(2))) return(true); //--- return(false); }
O método CheckCandlestickPattern (CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão candle "3 Soldados Brancos".
2. Sinais de negociação confirmados pelo indicador RSI
Os sinais de negociação para abrir um posição comprada ou vendida devem ser confirmados pelo indicador RSI. O valor do RSI deve ser menor/maior do que os níveis críticos (40 para a posição comprada e 60 para a posição vendida).
O fechamenteo da posição aberta depende dos valores do RSI. Pode ser feito em dois casos:
- se o RSI atingir o nível crítico oposto (70 para a posição comprada e 30 para posição vendida)
- se o sinal inverso não for confirmado (quando RSI atinge os seguintes níveis: 30 para a posição comprada e 70 para a posição vendida)
Fig. 3. Padrão "3 Corvos Negros", confirmado pelo indicador estocástico
- int CML_RSI::LongCondition() - verifica as condições para abrir posição comprada (retorna 80) e fechamento da posição vendida (retorna 40);
- int CML_RSI::ShortCondition() - verifica as condições para abrir posição vendida (retorna 80) e fechamento da posição comprada (retorna 40).
2.1. Abrir posição comprada/ Fechar posição vendida
A formação do padrão "3 Soldados Brancos " deve ser confirmada pelo indicador RSI: RSI(1)<40 (o valor do RSI da última barra fechada deve ser menor do que 40).
A posição vendida deve ser fechada se o indicador RSI cruzar para cima os níveis críticos 70 ou 30.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verificar as condições de entrada e saída do mercado | //| 1) Entrada no Mercado (abrir posição comprada resultado=80) | //| 2) Saída do Mercado (fechar posição vendida, resultado=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBC_WS_MFI::LongCondition() int CBC_WS_RSI::LongCondition() { int result=0; //--- idx pode ser usado para determinar o modo de trabalho Expert Advisor //--- idx=0 - neste caso EA verifica as condições de comércio em cada tick //--- idx=1 - neste caso o EA verifica a negociação apenas em novas barras int idx =StartIndex(); //--- verificação das condições para abrir posição comprada //--- formação do padrao 3 Soldados Brancos e RSI<30 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (RSI(1)<40)) result=80; //--- verificação das condições para fechar posição vendida //--- linha de sinal do cruzamento de níveis sobrecomprado/sobrevendido (crescente 30, crescente 70) if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70))) result=40; //--- retorna o resultado return(result); }
2.2. Abrir posição vendida/ Fechar posição comprada
A formação do padrão "3 Black Crows" deve ser confirmado pelo indicador RSI: RSI (1)> 60 (o valor do indicador RSI da última barra preenchida deve ser maior do que 60).
A posição longa deve ser fechado se o indicadorRSI cruzar para baixo os níveis críticos de 70 ou 30.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Verificar as condições de entrada e saída do mercado | //| 1) Entrada no Mercado (abrir posição vendida resultado=80) | //| 2) Saída do Mercado (fechar posição comprada , resultado=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBC_WS_RSI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx pode ser usado para determinar o modo de trabalho Expert Advisor //--- idx=0 - neste caso EA verifica as condições de comércio em cada tick //--- idx=1 - neste caso o EA verifica a negociação apenas em novas barras int idx =StartIndex(); //--- verificação das condições para abrir posição vendida //--- formação do padrão 3 Corvos Negros e RSI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (RSI(1)>60)) result=80; //--- verificação das condições para fechar posição comprada //--- linha de sinal do cruzamento de níveis sobrecomprado/sobrevendida (decrescente 70, decrescente 30) if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30))) result=40; //--- retorna o resultado return(result); }
2.3. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5
A classe CML_RSI não está incluído nas sessões da Biblioteca Padrão, para usá-la é necessário baixar o arquivo acml_rsi.mqh (ver anexos) e salvá-lo na pasta client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito com o arquivo candlepatterns.mqh. Você pode usá-los no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.
Para criar um Expert Advisor através do Assistente MQL5:
Fig. 4. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5
Vamos especificar o nome do Expert Advisor:
Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor
Depois disso, precisamos selecionar os módulos de sinais de negociação a serem usados.
Fig. 6. Propriedades de sinal do Expert Advisor
No nosso caso, usamos apenas um módulo de sinais de negociação.
Adicionando os módulo de sinais de negociação sinais baseado em 3 Corvos Negros/3 Soldados Brancos":
Fig. 7. Propriedades de sinal do Expert Advisor
Módulo de sinais de negociação adicionado:
Fig. 8. Propriedades de sinal do Expert Advisor
Você pode selecionar as propriedades à direita, mas vamos utilizar a opção "trailing stop não usado":
Fig. 9. Seguindo as propriedades do Expert Advisor
Em relação às propriedades de gerenciamento de dinheiro, utilisaremos a opção "Negociação com volume de negociação fixo":
Fig. 10. Propriedades de gerenciamento de dinheiro do Expert Advisor
Ao pressionar o botão "Finish", vamos obter o código do Expert Advisor que foi gerado, localizada em Expert_ABC_WS_RSI.mq5, ele será salvo em terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor que foi gerado são:
//--- Entrada para o sinal principal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Valor limite de sinal para abrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Valor limite de sinal para fechar[0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Nível do preço para executar uma oferta input double Signal_StopLevel =50.0; // Nível de Stop Loss (em pontos) input double Signal_TakeLevel =50.0; // Nível de Take Profit (em pontos)
deve ser substituído para:
//--- Entrada para o sinal principal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Valor limite de sinal para abrir [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // Valor limite de sinal para fechar [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Nível do preço para executar uma oferta input double Signal_StopLevel =0.0; // Nível de Stop Loss (em pontos) input double Signal_TakeLevel =0.0; // Nível de Take Profit(em pontos)
Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os níveis de limite para abrir e fechar de posições.
No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação colocaremos os valores fixos do limite:
- Abrir Posição: 80;
- Fechar posição: 40.
O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5, abre e fecha uma posição usando os valores dos módulos de sinais de negociação. O valor do módulo principal (como um container, que consistem em todos os módulos adicionados) também é usado, mas o seu LongCondition() e ShortCondition() métodos sempre retornam 0.
Os resultados dos valores do módulo principal também é usado na média dos valores. No nosso caso, temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso precisamos ter este fato em conta na fixação dos valores limite. Devido a este fato, o ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.
Os valores dos parâmetros de entrada Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel são definidos como 0, isso significa que o fechamento das posições será realizado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.
2.4. Teste dos resultos pelo histórico
Vamos considerar os testes do Expert Advisor em dados históricos(EURUSD H1, período de testes: 2010.01.01-2011.02.02, PeriodRSI=37, MA_period=51).
Na criação de Expert Advisor usamos o volume fixo (Lote da Negociação Fixa, 0.1), o algorítimo do Trailing Stop não é usado (Trailing Stop não é usado).
Fig. 11. Os resultados dos testes do Expert Advisor, com base em 3 Corvos Negros/3 Soldados Brancos + RSI
O melhor conjunto de parâmetros de entrada podem ser encontrados usando o Testador de Estratégias do terminal do cliente MetaTrader 5.
O código do Expert Advisor criado pelo Assistente MQL5 está anexado em expert_abc_ws_rsi.mq5.
