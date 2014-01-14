Pon "Me gusta" y sigue las noticias
cIntBMP - una librería para la creación de imágenes BMP - librería para MetaTrader 5
Descripcion:
Esta clase está diseñada para la creación de imágenes bmp.
Ejemplos:
Un ejemplo del método DrawTriangle()
Un ejemplo del método DrawRectangle()
Un ejemplo del método DrawCircle()
Un ejemplo del método Fill()
Uso:
El archivo cIntBMP.mqh debe ubicarse en la carpeta MQL5/Include. La demo de uso de la clase de cIntBMP se encuentra en el archivo eBMP.mq5. Copiar este archivo en la carpeta MQL5/Experts, abrirlo en MetaEditor, compilar y adjuntar al gráfico.
Utilizando la clase cIntBMP:
1. Incluir el archivo con la clase:
#include <cIntBMP.mqh>
2. Declarar la variable de la clase cIntBMP, por ejemplo "bmp":
cIntBMP bmp;
3. Establece el color de fondo y tamaño de la imagen (utilizando el método Create(...), ver más abajo).
4. Trazar en la imagen.
5. Guardar (usando el método Save(...)).
6. Mostrar (utilizando el método de Show(...));
Cuando haya terminado:
1. Borrar objeto gráfico (utilizando el método Hide(...)).
2. Elimine el archivo (utilizando el método Delete(...)).
Métodos de la clase:
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - Ajustar color de fondo y tamaño de la imagen.
aSizeX - anchura (en píxeles);
aSizeY - altura (en píxeles);
aBGColor - color de fondo;
- SetDrawWidth(int aWidth) - ajuste del ancho del lápiz.
aWidth - ancho del lápiz.
- DrawDot (int aX, aY int, int aColor) - Traza un punto.
aX - coordenada X;
Sí - coordenada Y;
aColor - color;
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - Traza un alínea.
aX1, aY1 - coordenadas de comienzo;
aX2, aY2 - coordenadas del final;
aColor - color;
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - Traza un rectángulo.
aX1, aY1 - coordenadas de la esquina superior izquierda;
aX2, aY2 - coordenadas de la esquina inferior derecha;
aColor - color;
aSolid - verdadero - lleno.
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - Traza un triángulo.
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas del borde;
aColor - color;
aSolid - verdadero - lleno.
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - Draws a circle.
aX - coordenada X;
aY - coordenada Y;
aRadius1 - radio del círculo 1;
aRadius2 - radio del círculo 2;
aColor - color;
aRatio - cociente (ratio = 1, círculo, elipse overwise).
aAngleFrom - a partir de ángulo;
aAngleTo - fin del ángulo. Si aAngleFrom = aAngleTo, trazará un círculo;
aSolid - verdadero - círculo/elipse lleno.
- Fill(int aX, int aY, int aColor) - Área llena.
aX, aY - coordenadas de la zona llena;
aColor - color de relleno.
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - imprime texto en la imagen.
aX, aY - coordenadas de la esquina superior izquierda del texto;
aColor - color del texto.
- Save(string aFileName, bool aToImages=true) - guarda la imagen creada en un archivo.
aFileName - nombre del archivo (no es necesario especificar la extensión);
aToImages - el archivo se guardará en la carpeta MQL5\Images\, overwise se guardará en la carpeta MQL5\Files\.
- Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - Muestra la imagen en la gráfica.
aX, aY - coordenadas;
aBMPFileName - nombre del archivo de la imagen;
aObjectName - objeto gráfico de tipo OBJ_BITMAP_LABEL.
- Hide(string aObjectName) - Objeto gráfico borrado con el nombre especificado.
aObjectName - nombre del objeto a borrar.
- Delete(string aFileName, bool aFromImages=true) - Elimina un archivo.
aFileName - Nombre del archivo bmp a eliminar (sin path, no es necesario especificar la extensión);
aFromImages - si es verdadero, se eliminará el archivo de la carpeta MQL5\Images\, overwise se borrará de la carpeta MQL5\Files\.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/251
