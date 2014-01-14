Descripcion:



Esta clase está diseñada para la creación de imágenes bmp.

Ejemplos:



Un ejemplo del método DrawTriangle()







Un ejemplo del método DrawRectangle()



Un ejemplo del método DrawCircle()







Un ejemplo del método Fill()



Uso:

El archivo cIntBMP.mqh debe ubicarse en la carpeta MQL5/Include. La demo de uso de la clase de cIntBMP se encuentra en el archivo eBMP.mq5. Copiar este archivo en la carpeta MQL5/Experts, abrirlo en MetaEditor, compilar y adjuntar al gráfico.



Utilizando la clase cIntBMP:

1. Incluir el archivo con la clase:

#include <cIntBMP.mqh>

2. Declarar la variable de la clase cIntBMP, por ejemplo "bmp":

cIntBMP bmp;

3. Establece el color de fondo y tamaño de la imagen (utilizando el método Create(...), ver más abajo).



4. Trazar en la imagen.



5. Guardar (usando el método Save(...)).



6. Mostrar (utilizando el método de Show(...));



Cuando haya terminado:



1. Borrar objeto gráfico (utilizando el método Hide(...)).



2. Elimine el archivo (utilizando el método Delete(...)).

Métodos de la clase:



Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - Ajustar color de fondo y tamaño de la imagen.

aSizeX - anchura (en píxeles);

aSizeY - altura (en píxeles);

aBGColor - color de fondo;

SetDrawWidth(int aWidth) - ajuste del ancho del lápiz.

aWidth - ancho del lápiz.

DrawDot (int aX, aY int, int aColor) - Traza un punto.

aX - coordenada X;

Sí - coordenada Y;

aColor - color;

DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - Traza un alínea.

aX1, aY1 - coordenadas de comienzo;

aX2, aY2 - coordenadas del final;

aColor - color;

DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - Traza un rectángulo.

aX1, aY1 - coordenadas de la esquina superior izquierda;

aX2, aY2 - coordenadas de la esquina inferior derecha;

aColor - color;

aSolid - verdadero - lleno.

DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - Traza un triángulo.

aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas del borde;

aColor - color;

aSolid - verdadero - lleno.

DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - Draws a circle.

aX - coordenada X;

aY - coordenada Y;

aRadius1 - radio del círculo 1;

aRadius2 - radio del círculo 2;

aColor - color;

aRatio - cociente (ratio = 1, círculo, elipse overwise).

aAngleFrom - a partir de ángulo;

aAngleTo - fin del ángulo. Si aAngleFrom = aAngleTo, trazará un círculo;

aSolid - verdadero - círculo/elipse lleno.

Fill(int aX, int aY, int aColor) - Área llena.

aX, aY - coordenadas de la zona llena;

aColor - color de relleno.

TypeText(int aX, int aY, int aColor) - imprime texto en la imagen.

aX, aY - coordenadas de la esquina superior izquierda del texto;

aColor - color del texto.

Save(string aFileName, bool aToImages=true) - guarda la imagen creada en un archivo.

aFileName - nombre del archivo (no es necesario especificar la extensión);

aToImages - el archivo se guardará en la carpeta MQL5\Images\, overwise se guardará en la carpeta MQL5\Files\.

Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - Muestra la imagen en la gráfica.

aX, aY - coordenadas;

aBMPFileName - nombre del archivo de la imagen;

aObjectName - objeto gráfico de tipo OBJ_BITMAP_LABEL.

Hide(string aObjectName) - Objeto gráfico borrado con el nombre especificado.

aObjectName - nombre del objeto a borrar.