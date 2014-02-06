请观看如何免费下载自动交易
cIntBMP - 一个用于创建BMP图像的库 - MetaTrader 5程序库
本类设计用于创建bmp图像。
例如：
DrawTriangle()方法的一个例子
DrawRectangle()方法的一个例子
DrawCircle()方法的一个例子
Fill()方法的一个例子
使用方法：
cIntBMP.mqh文件应放在MQL5/Include 文件夹下。cIntBMP类使用方法的demo位于eBMP.mq5文件中。将此文件复制到MQL5/Experts文件夹下，在MetaEditor中打开它，编译并将其附着到图表上。
使用cIntBMP类：
1. 将类引入：
#include <cIntBMP.mqh>
2. 声明IntBMP类的变量，例如“bmp”：
cIntBMP bmp;
3. 设置图片尺寸和背景颜色（使用Creat(...)方法，如下）。
4. 绘图。
5. 保存（使用Save(...)方法）。
6. 显示（使用Show(...)方法）；
完成后：
1. 删除图形对象（使用Hide(...)方法）。
2. 删除文件（使用Delete(...)方法）。
类的方法：
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - 设置图像大小和背景色。
aSizeX - 宽度（像素）；
aSizeY - 高度（像素）；
aBGColor - 背景颜色；
- SetDrawWidth(int aWidth) - 设置画笔宽度。
aWidth - 画笔宽度。
- DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - 画点。
aX - X 轴坐标；
aY - Y 轴坐标；
aColor - 颜色；
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - 画线。
aX1, aY1 - 开始坐标；
aX2, aY2 - 结束坐标；
aColor - 颜色；
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - 画长方形。
aX1, aY1 - 左上角的坐标；
aX2, aY2 - 右下角的坐标；
aColor - 颜色；
aSolid - true - 填充的。
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - 画三角形。
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 边界坐标；
aColor - 颜色；
aSolid - true - 填充的。
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - 画圆。
aX - X 轴坐标；
aY - Y 轴坐标；
aRadius1 - 第一个圆的半径；
aRadius2 - 第二个圆的半径；
aColor - 颜色；
aRatio - 比率 （ratio=1, 圆, 否则为椭圆）。
aAngleFrom - 开始的角度；
aAngleTo - 结束的角度。如果aAngleFrom=aAngleTo，则画圆；
aSolid - true - 实心的圆或椭圆。
- Fill(int aX, int aY, int aColor) -填充区域。
aX, aY - 填充区域的坐标；
aColor - 填充的颜色。
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - 在图像上打印文本。
aX, aY - 文本左上角的坐标；
aColor - 文本颜色。
- Save(string aFileName, bool aToImages=true) - 将创建的文件保存到文件。
aFileName -文件名（无需指定扩展名）；
aToImages - 文件将保存在 MQL5\Images\ 文件夹下，否则它会被保存到MQL5\Files\ 文件夹下。
- Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - 在图表上显示图像。
aX, aY - 坐标；
aBMPFileName - 图像的文件名；
aObjectName - OBJ_BITMAP_LABEL的图形对象类型。
- Hide(string aObjectName) - 删除指定名称的如新对象。
aObjectName - 删除的对象名称。
- Delete(string aFileName, bool aFromImages=true) - 删除一个文件。
aFileName - 要删除的bmp文件的名称（无需路径，不需要指定扩展名）；
aFromImages - 如果为true，文件将从MQL5\Images\ 文件夹下删除， 否则它将被从MQL5\Files\ 文件夹下删除。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/251
