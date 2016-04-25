私たちのファンページに参加してください
cIntBMP - BMP画像作成ライブラリ - MetaTrader 5のためのライブラリ
内容
このクラスは、BMP画像を作成するために設計されています。
例：
DrawTriangle() メソッドの例
DrawRectangle()メソッドの例
DrawCircle()メソッドの例
Fill()メソッドの例
使用法：
cIntBMP.mqhファイルは MQL5/Include フォルダに配置されるべきです。cIntBMP クラス使用法のデモは eBMP.mq5 ファイルにあります。このファイルを MQL5/Experts フォルダにコピーし、MetaEditorで開き、コンパイルしてチャートに取り付けます。
cIntBMPクラスの使用法は下記の通りです。
1. クラスファイルを含む
#include <cIntBMP.mqh>
2. 例えば「bmp」のようにcIntBMPクラス変数を宣言します。
cIntBMP bmp;
3. 画像のサイズと背景色を設定します（Create(...) メソッドを使用。下記参照）。
4. 画像に描画します。
5. 保存します（Save(...) メソッドを使用）。
6. 表示します（Show(...) メソッドを使用）。
終了したら下記をします。
1. グラフィカルオブジェクトを削除します（Hide(...) メソッドを使用）。
2. ファイルを削除します（Delete(...) メソッドを使用）。
クラスメソッド：
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - 画像サイズと背景色の設定
aSizeX - 幅（画素単位）
aSizeY - 高さ（画素単位）
aBGColor - 背景色
- SetDrawWidth(int aWidth) - ペン幅の設定
aWidth - ペン幅
- DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - 点の描画
aX - X座標
aY - Y座標
aColor - 色
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - 線の描画
aX1, aY1 - 開始点の座標
aX2, aY2 - 終了点の座標
aColor - 色
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - 長方形の描画
aX1, aY1 - 左上の隅の座標
aX2, aY2 - 右下の隅の座標
aColor - 色
aSolid - true - 塗りつぶされている
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - 三角形の描画.
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 辺の座標
aColor - 色
aSolid - true - 塗りつぶされている
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - 円の描画
aX - X座標
aY - Y座標
aRadius1 - 1つめの円の半径
aRadius2 - 2つめの円の半径
aColor - 色
aRatio - 比率（ratio=1は円、その他は楕円）
aAngleFrom - 開始角度
aAngleTo - 終了角度aAngleFrom=aAngleTo の場合、円が描画されます
aSolid - true - 塗りつぶされた円/楕円
- Fill(int aX, int aY, int aColor) - 領域を塗りつぶす
aX, aY - 塗りつぶされた領域の座標
aColor - 色で塗りつぶす
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - 画像にテキストを出力する
aX, aY - テキストの左上の隅の座標
aColor - テキストの色
- Save(string aFileName, bool aToImages=true) - 作成された画像をファイルに保存する
aFileName - ファイル名（拡張子は不要）
aToImages - ファイルは MQL5\Images\ フォルダ 、もしくはMQL5\Files\ フォルダに保存されます
- Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - チャートに画像を表示する
aX, aY - 座標
aBMPFileName - 画像のファイル名
aObjectName - OBJ_BITMAP_LABEL 型のグラフィックオブジェクト
- Hide(string aObjectName) - 指定された名前のグラフィックオブジェクトを削除する
aObjectName - 削除するオブジェクトの名前
- Delete(string aFileName, bool aFromImages=true) - ファイルを削除する
aFileName - 削除するbmpファイルの名前（パスと拡張子は不要）
aFromImages - trueの場合ファイルは MQL5\Images\ フォルダ、その他の場合 MQL5\Files\ フォルダから削除されます
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/251
