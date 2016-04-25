内容



このクラスは、BMP画像を作成するために設計されています。

cIntBMPクラスの使用法は下記の通りです。

1. クラスファイルを含む

#include <cIntBMP.mqh>

2. 例えば「bmp」のようにcIntBMPクラス変数を宣言します。

cIntBMP bmp;

2. ファイルを削除します（Delete(...) メソッドを使用）。

Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - 画像サイズと背景色の設定

aSizeX - 幅（画素単位）

aSizeY - 高さ（画素単位）

aBGColor - 背景色

SetDrawWidth(int aWidth) - ペン幅の設定

aWidth - ペン幅

DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - 点の描画

aX - X座標

aY - Y座標

aColor - 色

DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - 線の描画

aX1, aY1 - 開始点の座標

aX2, aY2 - 終了点の座標

aColor - 色

DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - 長方形の描画

aX1, aY1 - 左上の隅の座標

aX2, aY2 - 右下の隅の座標

aColor - 色

aSolid - true - 塗りつぶされている

DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - 三角形の描画.

aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 辺の座標

aColor - 色

aSolid - true - 塗りつぶされている

DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - 円の描画

aX - X座標

aY - Y座標

aRadius1 - 1つめの円の半径

aRadius2 - 2つめの円の半径

aColor - 色

aRatio - 比率（ratio=1は円、その他は楕円）

aAngleFrom - 開始角度

aAngleTo - 終了角度aAngleFrom=aAngleTo の場合、円が描画されます

aSolid - true - 塗りつぶされた円/楕円

Fill(int aX, int aY, int aColor) - 領域を塗りつぶす

aX, aY - 塗りつぶされた領域の座標

aColor - 色で塗りつぶす

TypeText(int aX, int aY, int aColor) - 画像にテキストを出力する

aX, aY - テキストの左上の隅の座標

aColor - テキストの色

Save(string aFileName, bool aToImages=true) - 作成された画像をファイルに保存する

aFileName - ファイル名（拡張子は不要）

aToImages - ファイルは MQL5\Images\ フォルダ 、もしくはMQL5\Files\ フォルダに保存されます

Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - チャートに画像を表示する

aX, aY - 座標

aBMPFileName - 画像のファイル名

aObjectName - OBJ_BITMAP_LABEL 型のグラフィックオブジェクト

Hide(string aObjectName) - 指定された名前のグラフィックオブジェクトを削除する

aObjectName - 削除するオブジェクトの名前