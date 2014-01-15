Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

O objeto gráfico tipo OBJ_BITMAP permite mostrar as imagens.BMP no gráfico.



Descompacte o arquivo mql5_logo.bmp para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Images\



É possível desenhar a imagem como fundo ("Desenhe a imagem como plano de fundo" propriedade objeto).



Por padrão, a propriedade "Desativar seleção", está habilitada para todos os objetos gráficos criado em MQL5.



