Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - script para MetaTrader 5
- 1346
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O objeto gráfico tipo OBJ_BITMAP permite mostrar as imagens.BMP no gráfico.
- Descompacte o arquivo mql5_logo.bmp para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Images\
É possível desenhar a imagem como fundo ("Desenhe a imagem como plano de fundo" propriedade objeto).
Por padrão, a propriedade "Desativar seleção", está habilitada para todos os objetos gráficos criado em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/290
