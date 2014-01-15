CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - script para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1346
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O objeto gráfico tipo OBJ_BITMAP permite mostrar as imagens.BMP no gráfico.

  • Descompacte o arquivo mql5_logo.bmp para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Images\

É possível desenhar a imagem como fundo ("Desenhe a imagem como plano de fundo" propriedade objeto).

Por padrão, a propriedade "Desativar seleção", está habilitada para todos os objetos gráficos criado em MQL5.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/290

Demo_resource_EA Demo_resource_EA

Exemplo da utilização dos recursos (resources). Ele cria um botão usando o objeto do tipo OBJ_BITMAP_LABEL.

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseado em 3 Corvos Negros/3 Soldados Brancos + Estocástico Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseado em 3 Corvos Negros/3 Soldados Brancos + Estocástico

Sinais de negociação baseado nos padrões de candles "3 Corvos Negros/3 Soldados Branco ", confirmados pelo indicador estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

O exemplo para criar um botão, usando o objeto do tipo OBJ_BITMAP_LABEL.

cIntBMP - uma biblioteca para a criação de imagens BMP cIntBMP - uma biblioteca para a criação de imagens BMP

Classe para a criação de imagens BMP.