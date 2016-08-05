und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Diese Klasse wurde für die Erstellung von bmp-Bildern entwickelt.
Beispiel:
Dreiecke. Die Methode DrawTriangle()
Rechtsecke. Die Methode DrawRectangle()
Kreise. Die Methode DrawCircle()
Füllung. Die Methode Fill()
Installation und Verwendung:
Kopieren Sie die Datei cIntBMP.mqh in das Verzeichnis MQL5/Include. Außer der Datei mit der Klasse finden Sie eine eBMP-Datei im Anhang, welche die Arbeit der Klasse demonstriert. Die Datei muss in das Verzeichnis MQL5/Experts kopiert, im Editor geöffnet, kompiliert und im Chart gestartet werden.
Für die Verwendung der Klasse in Ihrem Programm:
1. Die Datei mit der Klasse hinzufügen:
#include <cIntBMP.mqh>
2. Die Variable der cIntBMP Klasse deklarieren, z.B. "bmp":
cIntBMP bmp;
3. Größe und Hintergrundfarbe angeben (die Methode Create(...), die Beschreibung siehe unten).
4. Zeichnen.
5. Speichern (die Methode Save(...)).
6. Anzeigen (die Methode Show(...));
Beim Beenden:
1. Löschen Sie das grafische Objekt (Hide(...)).
2. Datei löschen (Delete(...)).
Methoden und Parameter:
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - setzt die Bildgröße und die Hintergrundfarbe.
aSizeX - Breite in Pixel;
aSizeY - Höhe in Pixel;
aBGColor - Hintergrundfarbe;
- SetDrawWidth(int aWidth) - setzt die Linienstärke.
aWidth - Stärke.
- DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - zeichnet einen Punkt ein.
aX - X-Koordinate;
aY - Y-Koordinate;
aColor - Farbe;
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - zeichnet eine Linie.
aX1, aY1 - Koordinaten eines Endes der Linie;
aX2, aY2 - Koordinaten des anderen Endes der Linie;
aColor - Farbe;
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - zeichnet Rechtecke.
aX1, aY1 - Koordinaten der linken oberen Ecke des Rechtecks;
aX2, aY2 - Koordinaten des rechten unteren Endes;
aColor - Farbe;
aSolid - true - Kreis, false - Kontur.
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - zeichnet ein Dreieck.
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - Koordinaten von Eckpunkten;
aColor - Farbe;
aSolid - true - Kreis, false - Kontur.
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - Kreis zeichnen.
aX - X-Koordinate des Kreismittelpunktes;
aY - Y-Koordinate des Kreismittelpunktes;
aRadius1 - Radius eines Kreises;
aRadius2 - Radius des zweiten Kreises;
aColor - Farbe;
aRatio - Relation. Beim Wert 1 - Kreis, bei einem Wert größer als 1 - Ellipse nach oben gezogen, kleiner als 1 - zur Seite gezogen.
aAngleFrom - Ecke, ab welcher das Segment gezeichnet wird;
aAngleTo - Ecke bis welcher das Segment gezeichnet wird. Wenn aAngleFrom gleich aAngleTo ist, wird ein Kreis gezeichnet;
aSolid - true - Kreis, false - Kontur.
- Fill(int aX, int aY, int aColor) - Füllung eines einfarbigen Bereichs.
aX, aY - Koordinaten des Punktes ab welchen die Füllung beginnt;
aColor - Füllfarbe.
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - Text auf dem Bild schreiben.
aX, aY - Koordinaten des Punktes, von welchem der Text beginnt (obere linke Ecke des Textes);
aColor - Textfarbe.
- Save(string aFileName, bool aToImages=true) - das erstellte Bild in einer Datei speichern.
aFileName - Dateiname. Es ist nicht obligatorisch, die Erweiterung anzugeben;
aToImages - die Datei wird im Verzeichnis Images gespeichert, false - die Datei wird im Verzeichnis Files gespeichert.
- Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - zeigt das Bild auf dem Chart an.
aX, aY - Koordinaten des Bildes auf dem Chart;
aBMPFileName - der Name der bmp-Datei;
aObjectName - Name des grafischen Objekts OBJ_BITMAP_LABEL, in welchem das Bild angezeigt wird.
- Hide(string aObjectName) - löscht das grafische Objekt mit dem angegebenen Namen.
aObjectName - Name des zu löschenden Objekts.
- Delete(string aFileName, bool aFromImages=true);
Datei löschen.
aFileName - Name der zu löschenden bmp-Datei. Angegeben wird nur der Bildname ohne Pfad. Es ist nicht obligatorisch, die Erweiterung anzugeben. aFromImages - wenn true, die Datei wird aus dem Ordner Images gelöscht, wenn false - aus Files.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/251
