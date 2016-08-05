Diese Klasse wurde für die Erstellung von bmp-Bildern entwickelt.

Beispiel:



Dreiecke. Die Methode DrawTriangle()





Rechtsecke. Die Methode DrawRectangle()

Kreise. Die Methode DrawCircle()





Füllung. Die Methode Fill()

Installation und Verwendung:



Kopieren Sie die Datei cIntBMP.mqh in das Verzeichnis MQL5/Include. Außer der Datei mit der Klasse finden Sie eine eBMP-Datei im Anhang, welche die Arbeit der Klasse demonstriert. Die Datei muss in das Verzeichnis MQL5/Experts kopiert, im Editor geöffnet, kompiliert und im Chart gestartet werden.



Für die Verwendung der Klasse in Ihrem Programm:

1. Die Datei mit der Klasse hinzufügen:

#include <cIntBMP.mqh>

2. Die Variable der cIntBMP Klasse deklarieren, z.B. "bmp":

cIntBMP bmp;

3. Größe und Hintergrundfarbe angeben (die Methode Create(...), die Beschreibung siehe unten).



4. Zeichnen.



5. Speichern (die Methode Save(...)).



6. Anzeigen (die Methode Show(...));



Beim Beenden:



1. Löschen Sie das grafische Objekt (Hide(...)).



2. Datei löschen (Delete(...)).

Methoden und Parameter:



Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - setzt die Bildgröße und die Hintergrundfarbe.

aSizeX - Breite in Pixel;

aSizeY - Höhe in Pixel;

aBGColor - Hintergrundfarbe;

SetDrawWidth(int aWidth) - setzt die Linienstärke.

aWidth - Stärke.

DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - zeichnet einen Punkt ein.

aX - X-Koordinate;

aY - Y-Koordinate;

aColor - Farbe;

DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - zeichnet eine Linie.

aX1, aY1 - Koordinaten eines Endes der Linie;

aX2, aY2 - Koordinaten des anderen Endes der Linie;

aColor - Farbe;

DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - zeichnet Rechtecke.

aX1, aY1 - Koordinaten der linken oberen Ecke des Rechtecks;

aX2, aY2 - Koordinaten des rechten unteren Endes;

aColor - Farbe;

aSolid - true - Kreis, false - Kontur.

DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - zeichnet ein Dreieck.

aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - Koordinaten von Eckpunkten;

aColor - Farbe;

aSolid - true - Kreis, false - Kontur.

DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - Kreis zeichnen.

aX - X-Koordinate des Kreismittelpunktes;

aY - Y-Koordinate des Kreismittelpunktes;

aRadius1 - Radius eines Kreises;

aRadius2 - Radius des zweiten Kreises;

aColor - Farbe;

aRatio - Relation. Beim Wert 1 - Kreis, bei einem Wert größer als 1 - Ellipse nach oben gezogen, kleiner als 1 - zur Seite gezogen.

aAngleFrom - Ecke, ab welcher das Segment gezeichnet wird;

aAngleTo - Ecke bis welcher das Segment gezeichnet wird. Wenn aAngleFrom gleich aAngleTo ist, wird ein Kreis gezeichnet;

aSolid - true - Kreis, false - Kontur.

Fill(int aX, int aY, int aColor) - Füllung eines einfarbigen Bereichs.

aX, aY - Koordinaten des Punktes ab welchen die Füllung beginnt;

aColor - Füllfarbe.

TypeText(int aX, int aY, int aColor) - Text auf dem Bild schreiben.

aX, aY - Koordinaten des Punktes, von welchem der Text beginnt (obere linke Ecke des Textes);

aColor - Textfarbe.

Save(string aFileName, bool aToImages=true) - das erstellte Bild in einer Datei speichern.

aFileName - Dateiname. Es ist nicht obligatorisch, die Erweiterung anzugeben;

aToImages - die Datei wird im Verzeichnis Images gespeichert, false - die Datei wird im Verzeichnis Files gespeichert.

Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - zeigt das Bild auf dem Chart an.

aX, aY - Koordinaten des Bildes auf dem Chart;

aBMPFileName - der Name der bmp-Datei;

aObjectName - Name des grafischen Objekts OBJ_BITMAP_LABEL, in welchem das Bild angezeigt wird.

Hide(string aObjectName) - löscht das grafische Objekt mit dem angegebenen Namen.

aObjectName - Name des zu löschenden Objekts.