당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
cIntBMP - BMP 형식의 이미지 생성을 위한 라이브러리 - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 98
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 클래스는 프로그래밍 방식으로 bmp 이미지를 생성하도록 설계되었습니다.
예제:
Triangles. DrawTriangle() 메서드
직사각형 DrawRectangle() 메서드
Sector. DrawCircle() 메서드
Fill. Fill() 메서드
설치 및 사용
cIntBMP.mqh 파일을 MQL5/Include 디렉토리에 복사합니다. 클래스가 포함된 파일 외에도 첨부 파일에 클래스 작업의 데모가 포함된 eBMP 파일이 있습니다. 파일을 MQL5/Experts 디렉토리에 복사하고 편집기에서 열어 컴파일한 후 차트에서 실행합니다.
프로그램에서 클래스를 사용하려면
1. 파일을 클래스에 연결합니다:
#include <cIntBMP.mqh>
2. 예를 들어 "bmp"라는 이름으로 클래스를 선언합니다:
cIntBMP bmp;
3. 크기와 배경색을 설정합니다(Create(...) 메서드, 메서드에 대한 자세한 설명은 아래 참조).
4. 그리기.
5. 저장 (저장(...) 방법).
6. 표시 (표시(...) 방법);
작업을 완료할 때:
1. 그래픽 개체를 삭제합니다(숨기기(...)).
2. 파일을 삭제합니다 (삭제(...)).
메서드 및 매개변수:
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - 이미지 크기와 배경색을 설정합니다.
aSizeX - 픽셀 단위의 너비;
aSizeY - 픽셀 단위의 높이;
aBGColor - 배경색;
- SetDrawWidth(int aWidth) - 그리기 두께를 설정합니다.
aWidth - 두께.
- DrawDot(int aX, int aY, int aColour) - 점을 그립니다.
aX - X 좌표;
aY - Y 좌표;
aColor - 색상;
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - 선 그리기.
aX1, aY1 - 선의 한쪽 끝 좌표;
aX2, aY2 - 선의 다른 쪽 끝의 좌표;
aColor - 색상;
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - 직사각형 그리기.
aX1, aY1 - 직사각형의 한 모서리 좌표;
aX2, aY2 - 대각선 반대쪽 끝의 좌표;
aColor - 색상;
aSolid - 참 - 솔리드, 거짓 - 윤곽선.
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - 삼각형 그리기.
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 꼭지점의 좌표;
aColor - 색상;
aSolid - 참 - 솔리드, 거짓 - 윤곽선.
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - 원을 그립니다.
aX - 원 중심의 X 좌표;
aY - 원 중심의 Y 좌표;
aRadius1 - 하나의 원의 반지름;
aRadius2 - 두 번째 원의 반지름;
aColor - 색상;
aRatio - 비율. 값이 1이면 원, 값이 1보다 크면 위쪽으로 늘어난 타원, 값이 1보다 작으면 옆으로 늘어난 타원입니다.
aAngleFrom - 섹터 그리기가 시작되는 각도입니다;
aAngleTo - 섹터 드로잉이 수행되는 각도입니다. aAngleFrom이 aAngleTo와 같으면 원이 그려집니다;
aSolid - 참 - 실체 원, 거짓 - 윤곽선.
- Fill(int aX, int aY, int aColor) - 단색 영역을 채웁니다.
aX, aY - 채우기가 시작되는 지점의 좌표;
aColor - 채우기의 색상.
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - 이미지에 텍스트를 인쇄합니다.
aX, aY - 텍스트가 시작되는 지점의 좌표(텍스트의 왼쪽 상단 모서리);
aColor - 텍스트 색상.
- 저장(문자열 aFileName, bool aToImages=true) - 생성된 이미지를 파일에 저장합니다.
aFileName - 파일 이름. 확장자는 지정할 필요가 없습니다;
aToImages - 파일은 이미지 디렉터리에 저장되며, 거짓인 경우 파일 디렉터리에 저장됩니다.
- Show(int aX, int aY, 문자열 aBMPFileName, 문자열 aObjectName) - 차트에 이미지를 표시합니다.
aX, aY - 차트에서 이미지 위치의 좌표입니다;
aBMPFileName - 표시된 bmp 파일의 이름;
aObjectName - 이미지가 표시될 그래픽 객체 OBJ_BITMAP_LABEL의 이름입니다.
- Hide(문자열 aObjectName) - 지정된 이름의 그래픽 객체를 삭제합니다.
aObjectName - 삭제할 객체의 이름입니다.
- Delete(문자열 aFileName, bool aFromImages=true);
파일을 삭제합니다.
aFileName - 삭제할 bmp 파일의 이름입니다. 경로 없이 이미지 이름만 지정합니다. 확장자는 지정할 필요가 없습니다;
aFromImages - 참이면 이미지 폴더에서, 거짓이면 파일에서 파일을 삭제합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/251
트렌드 매직 표시기.Range Expansion Index (REI) MT5
범위 확장 지수(메타트레이더 지표) - 가격 변화 속도를 측정하고 가격이 약세 또는 강세를 보일 경우 과매수/과매도 상태를 알려주는 상대적 오실레이터 지표입니다. 톰 드마크가 개발했으며 그의 저서 '기술적 분석의 새로운 과학'에서 설명했습니다. 지표의 값은 -100에서 +100까지 변경됩니다. REI는 박스권 거래 중에 침착함을 유지하려고 노력하고 중요한 고점 또는 저점이 발견될 때만 신호를 표시하기 때문에 향상된 오실레이터입니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 다운로드할 수 있습니다.
간단한 말하기.ATR Channels Indicator
ATR 채널의 멀티 레벨을 표시하는 표시기입니다.