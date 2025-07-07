이 클래스는 프로그래밍 방식으로 bmp 이미지를 생성하도록 설계되었습니다.

예제:



Triangles. DrawTriangle() 메서드





직사각형 DrawRectangle() 메서드

Sector. DrawCircle() 메서드





Fill. Fill() 메서드

설치 및 사용



cIntBMP.mqh 파일을 MQL5/Include 디렉토리에 복사합니다. 클래스가 포함된 파일 외에도 첨부 파일에 클래스 작업의 데모가 포함된 eBMP 파일이 있습니다. 파일을 MQL5/Experts 디렉토리에 복사하고 편집기에서 열어 컴파일한 후 차트에서 실행합니다.



프로그램에서 클래스를 사용하려면

1. 파일을 클래스에 연결합니다:

#include <cIntBMP.mqh>

2. 예를 들어 "bmp"라는 이름으로 클래스를 선언합니다:

cIntBMP bmp;

3. 크기와 배경색을 설정합니다(Create(...) 메서드, 메서드에 대한 자세한 설명은 아래 참조).



4. 그리기.



5. 저장 (저장(...) 방법).



6. 표시 (표시(...) 방법);



작업을 완료할 때:



1. 그래픽 개체를 삭제합니다(숨기기(...)).



2. 파일을 삭제합니다 (삭제(...)).

메서드 및 매개변수:



Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - 이미지 크기와 배경색을 설정합니다.

aSizeX - 픽셀 단위의 너비;

aSizeY - 픽셀 단위의 높이;

aBGColor - 배경색;

SetDrawWidth(int aWidth) - 그리기 두께를 설정합니다.

aWidth - 두께.

DrawDot(int aX, int aY, int aColour) - 점을 그립니다.

aX - X 좌표;

aY - Y 좌표;

aColor - 색상;

DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - 선 그리기.

aX1, aY1 - 선의 한쪽 끝 좌표;

aX2, aY2 - 선의 다른 쪽 끝의 좌표;

aColor - 색상;

DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - 직사각형 그리기.

aX1, aY1 - 직사각형의 한 모서리 좌표;

aX2, aY2 - 대각선 반대쪽 끝의 좌표;

aColor - 색상;

aSolid - 참 - 솔리드, 거짓 - 윤곽선.

DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - 삼각형 그리기.

aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - 꼭지점의 좌표;

aColor - 색상;

aSolid - 참 - 솔리드, 거짓 - 윤곽선.

DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - 원을 그립니다.

aX - 원 중심의 X 좌표;

aY - 원 중심의 Y 좌표;

aRadius1 - 하나의 원의 반지름;

aRadius2 - 두 번째 원의 반지름;

aColor - 색상;

aRatio - 비율. 값이 1이면 원, 값이 1보다 크면 위쪽으로 늘어난 타원, 값이 1보다 작으면 옆으로 늘어난 타원입니다.

aAngleFrom - 섹터 그리기가 시작되는 각도입니다;

aAngleTo - 섹터 드로잉이 수행되는 각도입니다. aAngleFrom이 aAngleTo와 같으면 원이 그려집니다;

aSolid - 참 - 실체 원, 거짓 - 윤곽선.

Fill(int aX, int aY, int aColor) - 단색 영역을 채웁니다.

aX, aY - 채우기가 시작되는 지점의 좌표;

aColor - 채우기의 색상.

TypeText(int aX, int aY, int aColor) - 이미지에 텍스트를 인쇄합니다.

aX, aY - 텍스트가 시작되는 지점의 좌표(텍스트의 왼쪽 상단 모서리);

aColor - 텍스트 색상.

저장(문자열 aFileName, bool aToImages=true) - 생성된 이미지를 파일에 저장합니다.

aFileName - 파일 이름. 확장자는 지정할 필요가 없습니다;

aToImages - 파일은 이미지 디렉터리에 저장되며, 거짓인 경우 파일 디렉터리에 저장됩니다.

Show(int aX, int aY, 문자열 aBMPFileName, 문자열 aObjectName) - 차트에 이미지를 표시합니다.

aX, aY - 차트에서 이미지 위치의 좌표입니다;

aBMPFileName - 표시된 bmp 파일의 이름;

aObjectName - 이미지가 표시될 그래픽 객체 OBJ_BITMAP_LABEL의 이름입니다.

Hide(문자열 aObjectName) - 지정된 이름의 그래픽 객체를 삭제합니다.

aObjectName - 삭제할 객체의 이름입니다.