DXMA - indicador para MetaTrader 5

Indicador de Média Móvel melhorado com DMI. São utilizados para o cálculo o DMI e o HLrange.

Indicador DXMA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/190

