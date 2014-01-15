Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DXMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1473
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de Média Móvel melhorado com DMI. São utilizados para o cálculo o DMI e o HLrange.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/190
Os Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Preços com o Indicador Moving Average serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.SelfGenerator
Este script gera um arquivo com o seu próprio código fonte (solução do programa clássico em MQL5). Ele pode ser útil para estudar programação e os algoritmos.
Os Sinais de Negociação baseados em três Moving Averages serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Preços com o Indicador Moving Averag
Os Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Preços com o Indicador Moving Average (CSignalMA a partir da Biblioteca Padrão MQL5) serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.