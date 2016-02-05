O ColorJFatlAcceleration com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo do indicador ColorJFatlAcceleration.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorJFatlAcceleration_HTF