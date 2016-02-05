Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorJFatlAcceleration_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
O ColorJFatlAcceleration com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorJFatlAcceleration.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador ColorJFatlAcceleration_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14356
