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ColorJFatlAcceleration_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorJFatlAcceleration с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJFatlAcceleration.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorJFatlAcceleration_HTF
JCCX_HTF
Индикатор JCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JJRSX_HTF
Индикатор JJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Замена CWndContainer
Этот файл заменяет оригинальный файл WndContainer.mqh. Он предотвращает изменение графика при нажатии и удержании кнопки мыши внутри области контейнера.Замена CRect и CCanvas (Стандартная библиотека - исправлено несколько ошибок)
Исправленные версии CRect и CCanvas, являющихся частью стандартной библиотеки.