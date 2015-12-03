Индикатор JJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор JCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Этот файл заменяет оригинальный файл WndContainer.mqh. Он предотвращает изменение графика при нажатии и удержании кнопки мыши внутри области контейнера.

Исправленные версии CRect и CCanvas, являющихся частью стандартной библиотеки.