JSON 协议序列化和逆序列化。代码从高速的 С++ 程序库移植而来。

指标 SelfAdjustingRSI 在输入参数中有时间帧选项。

带有超买/超卖区域边界的动量振荡器所形成的布林带。

带有超买/超卖区域边界的 RVI 振荡器所形成的布林带。