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Exp_Fast2 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Fast2 построен на основе сигналов индикатора Fast2. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fast2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор ExtremLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA
Эксперт Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы Ergodic_Ticks_Volume_OSMA.
Индикатор FatlSatlOsma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_FatlMacd
Эксперт Exp_FatlMacd построен на основе изменения направления движения индикатора FatlMacd.