Entropy_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador Entropy com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

O indicador requer o arquivo Entropy.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Entropy_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13608

