EMV_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador EMV com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (timeframe)
O indicador requer o arquivo EMV.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador EMV_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13604
