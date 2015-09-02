CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EMV_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
863
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
emv.mq5 (7.07 KB) visualização
emv_htf.mq5 (9.65 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador EMV com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (timeframe)

O indicador requer o arquivo EMV.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador EMV_HTF

Fig.1. O indicador EMV_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13604

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

O Expert Advisor Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator se baseia em sinais gerados pelo oscilador Ergodic_Ticks_Volume_Indicator.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

O indicador Ergodic_Ticks_Volume_Indicator com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Entropy_HTF Entropy_HTF

O indicador Entropy com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF

O indicador Ergodic_Ticks_Volume_OSMA com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.